Cinsiyet değiştirip ismini Doruk yapmıştı! Neslihan Doğrusöz aşka geldi! Sevgilisiyle peş peşe romantik pozlar...

İşte Benim Stilim yarışmasında öne çıkan Neslihan Doğrusöz cinsiyet değiştirdikten sonra hayatına Doruk Doğrusöz adıyla devam etti. Bir dönem Sevda Demirel ile aşk yaşayan Doğrusöz şimdi yine özel hayatıyla gündeme geldi. Doğrusöz sevgilisiyle yayınladığı romantik kareleriyle dikkat çekti.

Öznur Yaslı İkier

Neslihan Doğrusöz adıyla medyada tanınan ve katıldığı yarışma sonrası cinsiyet değiştirerek gündeme gelen Neslihan Doğrusöz, cinsiyet değişiminin ardından ismini de Doruk olarak değiştirmişti.

Doruk Doğrusöz cinsiyet değişimi sonrası çeşitli estetikler ve son olarak da çene dolgusu yaptırmıştı.

Cinsiyet değiştiren yarışmacı sakallı imajıyla beğeni toplamıştı. Ünlü isim şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Doruk Doğrusöz 2024 yılının eylül ayından beri Yaprak Karadağ ile aşk yaşıyor.

Sevgilisiyle romantik pozlarını peş peşe yayınlayan Doruk Doğrusöz'ün son hali de yeniden gündem oldu.

