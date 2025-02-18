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  4. Çocuklar Duymasın ile hafızalara kazınmıştı! Usta oyuncu Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti

Çocuklar Duymasın ile hafızalara kazınmıştı! Usta oyuncu Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.02.2025 12:00
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Bir dönemin efsane dizisi Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği 'Seyyar Tayyar' karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Emin Gümüşkaya'dan üzen haber geldi. Sevilen isim 76 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Çocuklar Duymasın ile hafızalara kazınmıştı! Usta oyuncu Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti

Türk tiyatro ve televizyon dünyasının usta ismi Emin Gümüşkaya, 76 yaşında hayata gözlerini kapadı. Çocuklar Duymasın’daki Seyyar Tayyar karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncunun vefat haberini Zafer Algöz duyurdu.

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ZAFER ALGÖZ’DEN DUYGUSAL VEDA

Usta oyuncu Zafer Algöz, Gümüşkaya’nın vefatını duyurduğu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Emin Gümüşkaya ağabeyimizi kaybettik maalesef… Hayatımızda hep yeri olan meslek büyüğümüzdü… Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun."

EÖİN

EMİN GÜMÜŞKAYA KİMDİR?

10 Ocak 1948 doğumlu olan Muhammed Emin Gümüşkaya, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan sonra sanat hayatına atıldı.

Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında uzun yıllar emek veren Gümüşkaya, 1985 yılında "Bay Alkolü Takdimimdir" dizisiyle ekran yolculuğuna başladı.

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2010 yılında Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Seyyar Tayyar karakteriyle geniş bir kitle tarafından tanındı. Usta oyuncu; Seksenler, Arka Sıradakiler, Yeşil Deniz, Avrupa Yakası ve Tatlı Hayat gibi birçok önemli yapımda rol aldı.

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