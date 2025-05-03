MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Çocuklar Duymasın'ın efsane ikilisi Çaycı Hüseyin ve Şükrü yıllar sonra buluştu! Sosyal medya onları konuştu

Yayınlandığı dönemin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Çocuklar Duymasın'da hayat verdikleri Çaycı Hüseyin ve Şükrü karakterleriyle hafızalara kazınan Alpaslan Özmol ile Şükrü Koruyucu yıllar sonra bir araya geldi. Efsane ikilinin buluşması kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Çocuklar Duymasın'ın efsane ikilisi Çaycı Hüseyin ve Şükrü yıllar sonra buluştu! Sosyal medya onları konuştu
Öznur Yaslı İkier

Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ ve Zeyno Günenç'in başrollerini paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisi yayınlandığı dönemde reyting rekorları kırmıştı. Tekrarları ile hâlâ çok konuşulan dizideki oyuncuların son halleri sık sık gündem oluyor.

HÜSEYİN

Dizinin efsane ikilisi Çaycı Hüseyin ve Şükrü yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Alpaslan Özmol ile Şükrü Koruyucu bir reklam çekimi için buluştu ama sosyal medya onları konuştu.

hüseyin 2

YORUM YAĞDI

Efsane ikilinin samimi halleri beğeni toplarken son hallerine de yorum yağdı. Sosyal medyada; 'yıllar teğet geçmiş', 'hâlâ aynılar' gibi yorumlar yapıldı.

HÜSEYİN 3

Alpaslan Özmol, özellikle Çocuklar Duymasın isimli dizide uzun yıllar boyunca canlandırdığı Çaycı Hüseyin karakteri ile tanındı. "Çaylarrrrrrr" repliği hafızalara kazındı.

HÜSEYİN 4

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yıllar sonra bir aradalar! O kareye yorum yağdıYıllar sonra bir aradalar! O kareye yorum yağdı
Yeni yaşını kutladı! Oğuzhan Koç aşka geldiYeni yaşını kutladı! Oğuzhan Koç aşka geldi

Anahtar Kelimeler:
Alpaslan Özmol çocuklar duymasın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Deprem sonrası İstanbul'da bir binanın balkonu çöktü

Deprem sonrası İstanbul'da bir binanın balkonu çöktü

Özel'in "Ceketini çıkar, kolları sıva" sloganlarına yanıtı dikkat çekti

Özel'in "Ceketini çıkar, kolları sıva" sloganlarına yanıtı dikkat çekti

İstismarın böylesi... TikTok fenomeni kadın çocuğunu dakikalarca dudağından öptü!

İstismarın böylesi... TikTok fenomeni kadın çocuğunu dakikalarca dudağından öptü!

Galatasaraylı taraftarları üzecek haber! Yıldız oyuncuya dev bonservis... Yönetim teklifleri değerlendiriyor

Galatasaraylı taraftarları üzecek haber! Yıldız oyuncuya dev bonservis... Yönetim teklifleri değerlendiriyor

20 yıl boyunca kendine enjekte etti! Sonunda bakın ne üretti! 700'den fazla kez...

20 yıl boyunca kendine enjekte etti! Sonunda bakın ne üretti! 700'den fazla kez...

Akaryakıta indirim var! Tabela o tarihte değişecek

Akaryakıta indirim var! Tabela o tarihte değişecek

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.