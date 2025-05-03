Çocuklar Duymasın'ın efsane ikilisi Çaycı Hüseyin ve Şükrü yıllar sonra buluştu! Sosyal medya onları konuştu

Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ ve Zeyno Günenç'in başrollerini paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisi yayınlandığı dönemde reyting rekorları kırmıştı. Tekrarları ile hâlâ çok konuşulan dizideki oyuncuların son halleri sık sık gündem oluyor.

Dizinin efsane ikilisi Çaycı Hüseyin ve Şükrü yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Alpaslan Özmol ile Şükrü Koruyucu bir reklam çekimi için buluştu ama sosyal medya onları konuştu.

YORUM YAĞDI

Efsane ikilinin samimi halleri beğeni toplarken son hallerine de yorum yağdı. Sosyal medyada; 'yıllar teğet geçmiş', 'hâlâ aynılar' gibi yorumlar yapıldı.

Alpaslan Özmol, özellikle Çocuklar Duymasın isimli dizide uzun yıllar boyunca canlandırdığı Çaycı Hüseyin karakteri ile tanındı. "Çaylarrrrrrr" repliği hafızalara kazındı.