Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay evleniyor! İşte nişandan ilk kareler

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı'nın başrollerini paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisinde "Havuç" karakterine hayat veren Furkan Kızılay sevgilisine Paris'te evlenme teklifi etmişti.
Uzun bir süredir Tutku Yılmaz ile aşk yaşayan Kızılay evlilik yolunda ilk adımı attı.
34 yaşındaki oyuncu, nişan fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Kızılay, paylaşımına "Sonsuza kadar" notunu düştü.
Furkan Kızılay'ın peş peşe paylaştığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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