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Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay evleniyor! İşte nişandan ilk kareler

Bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği 'Havuç' karakteriyle adından söz ettiren Furkan Kızılay evlilik yolunda ilk adımı attı. Furkan Kızılay'ın nişanından kareler kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay evleniyor! İşte nişandan ilk kareler
Öznur Yaslı İkier

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı'nın başrollerini paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisinde "Havuç" karakterine hayat veren Furkan Kızılay sevgilisine Paris'te evlenme teklifi etmişti.

Uzun bir süredir Tutku Yılmaz ile aşk yaşayan Kızılay evlilik yolunda ilk adımı attı.

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34 yaşındaki oyuncu, nişan fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Kızılay, paylaşımına "Sonsuza kadar" notunu düştü.

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Furkan Kızılay'ın peş peşe paylaştığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Furkan Kızılay çocuklar duymasın
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