Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Serkan Balbal İBB soruşturmasında itirafçı oldu! "Murat Kapki'nin gizli kasası..."

Çocuklar Duymasın dizisinde “Dar Gömlek Tolga” karakteriyle tanınan oyuncu Serkan Balbal İBB soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklandı. 50 gün cezaevinde kalan Balbal, “itirafçı” olduktan sonra serbest bırakıldı.

Çocuklar Duymasın'da 'Dar gömlek Tolga' karakteriyle bilinen Serkan Balbal'ın 19 Mart'ta başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmalarında gözaltına alındığı ve tutuklandığı ortaya çıktı.

50 günlük tutukluluğun ardından oyuncu Balbal 'itirafçı' olarak tahliye edildi.

Gazeteci Barış Terkoğlu'nun köşe yazısında aktardığı bilgilere göre savcılık, Balbal'ın İBB soruşturmasının kilit isimlerinden Murat Kapki'nin kasası olduğunu öne sürdü.

Terkoğlu, Balbal'ı tutukluluğa götüren sürecin eşiyle yaşadığı olaylı boşanma davasıyla başladığını belirterek dosyayı incelerken okudukları karşısında şaşkınlığa uğradığını ifade etti.

BOŞANMA DAVASINDA HER ŞEY ORTAYA DÖKÜLDÜ

Gazeteci Barış Terkoğlu yazısında şu sözlere yer verdi:

Çocuklar Duymasın ın yıldızı Serkan Balbal İBB soruşturmasında itirafçı oldu! "Murat Kapki nin gizli kasası..." 1

"Eş Sabanur Balbal aldatıldığını iddia ediyordu. Buna da baktım. Gerçekten de ikinci kadın Fatma, duruşmaya gelmiş, Serkan Balbal ile yaşadıklarını itiraf etmişti. Dedim ya, ben özel hayatla ilgilenmiyorum diye.

İkinci kadın Fatma’nın ifadesini okurken arkadaşımın beni neden uyardığını anladım: *Bir kozmetik şirketinde Sabanur’la çalıştık. Ben pazarlama departmanındaydım. Serkan Balbal da bu şirketin gizli ortağıydı. Murat isimli bir başka ortağı daha vardı.

Acaba derken, sonraki celsede bahsedilen Murat’ın Kapki olduğunu gördüm. Elbette merakla okumaya devam ettim. Tutanaklarda yazana göre Çocuklar Duymasın’ın “Dar Gömlek”i Serkan Balbal, İBB operasyonunda gözaltına alınmış, 50 gün tutuklu kalmış, etkin pişmanlıktan faydalanıp tahliye olmuştu. Ona yapılan suçlama Murat Kapki ile birlikte suç kaynağı olan geliri kaçırmaktı. İşte bu olaylar, boşanma davasının seyrini de değiştirmiş, ortaya çıkan durum, Serkan Balbal’ın eşinin dilekçesine şöyle yansımıştı:

Çocuklar Duymasın ın yıldızı Serkan Balbal İBB soruşturmasında itirafçı oldu! "Murat Kapki nin gizli kasası..." 2

“Murat Kapki’nin mallara tedbir kararı verilmeden hemen evvel Bozburun Marmaris’te, Bodrum’da ve Acarkent Beykoz’da gayrimenkullerini üzerine geçirmiştir. (...) Murat Kapki ile aralarındaki muazzam miktarlardaki para hareketleri de dava dosyasında sabit olan ve soruşturma dosyasında suçlamalar evlilik birliğinin de devam ettiği dönemleri de kapsadığından (...)”

"MURAT KAPKİ'NİN GİZLİ KASASI"

İddiaya bakarsanız, Bodrum’da dört villa ve Beykoz Acarkent’te iki villa, Marmaris’te ise bir arsa devredildi. Hatta ABD’de ve İsviçre’de şirket açılarak bir kısım para oraya aktarılmıştı. Sabanur Balbal’ın avukatı, bunları kanıtlayan bir dizi belge de sunmuştu.

Çocuklar Duymasın ın yıldızı Serkan Balbal İBB soruşturmasında itirafçı oldu! "Murat Kapki nin gizli kasası..." 3

Özetle, Sabanur Balbal, İBB operasyonundan sonra, “eşim Murat Kapki’nin gizli kasası” ithamında bulunuyordu. Bir zamanlar mütevazı bir hayat süren eşinin Kapki ile yakınlaşmasının ardından lüks bir hayata geçiş yaptığını söylüyordu. Murat Kapki’nin yatı ikinci adresi olmuştu. Bu arada çocuğuna sadece 15 bin lira nafaka veriyordu!"

