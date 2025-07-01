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Çok Güzel Hareketler 2 yıldızı Tuğba Yılmaz ile Alperen Sazlı nişanlandı! İşte ilk kareler...

Çok Güzel Hareketler 2 programının sevilen oyuncularından Tuğba Yılmaz, sevgilisi Alperen Sazlı'dan geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi almıştı. Ünlü çift evliliğe ilk adımı attı ve nişanlandılar.

Öznur Yaslı İkier

Çok Güzel Hareketler 2 oyuncularından Tuğba Yılmaz, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Alperen Sazlı’dan geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi almıştı.

O anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Yılmaz, mutluluğunu; "En güzel doğum günü, en güzel 'Evet" sözleriyle ifade etmişti.

Çok Güzel Hareketler 2 yıldızı Tuğba Yılmaz ile Alperen Sazlı nişanlandı! İşte ilk kareler... 1

Bir süredir birlikte olan Tuğba Yılmaz ile Alperen Sazlı, ilişkisini bir adım ileri taşıdı. İkili, nişanlandıklarını sevenleriyle paylaştı.

Çok Güzel Hareketler 2 yıldızı Tuğba Yılmaz ile Alperen Sazlı nişanlandı! İşte ilk kareler... 2

Tuğba Yılmaz, nişan töreninden fotoğrafları; "Ben ve nişanlım" notuyla paylaştı.

Çok Güzel Hareketler 2 yıldızı Tuğba Yılmaz ile Alperen Sazlı nişanlandı! İşte ilk kareler... 3

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Oyuncu çok güzel hareketler
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