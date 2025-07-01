Çok Güzel Hareketler 2 yıldızı Tuğba Yılmaz ile Alperen Sazlı nişanlandı! İşte ilk kareler...

Çok Güzel Hareketler 2 oyuncularından Tuğba Yılmaz, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Alperen Sazlı’dan geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi almıştı.

O anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Yılmaz, mutluluğunu; "En güzel doğum günü, en güzel 'Evet" sözleriyle ifade etmişti.

Bir süredir birlikte olan Tuğba Yılmaz ile Alperen Sazlı, ilişkisini bir adım ileri taşıdı. İkili, nişanlandıklarını sevenleriyle paylaştı.

Tuğba Yılmaz, nişan töreninden fotoğrafları; "Ben ve nişanlım" notuyla paylaştı.