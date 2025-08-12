MAGAZİN

Cristiano Ronaldo 9 yıl sonra sevgilisi Georgina Rodriguez'e evlilik teklif etti! 37 karatlık yüzüğün değeri dudak uçuklattı

Efsane futbolcu Cristiano Ronaldo, 9 yıldır beraber olduğu sevgilisi Georgina Rodriguez'e evlilik teklif etti. Ünlü futbolcunun Rodriguez'e evlilik teklifi ettiği yüzüğün büyüklüğü ve değeri dudak uçuklattı.

Öznur Yaslı İkier

Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, çocuklarının annesi Georgina Rodriguez'le uzun süredir birliktelik yaşıyor.

2016 yılından beri birlikte olan ünlü çiftten şaşırtan hamle geldi. Cristiano Ronaldo, 9 yıllık sevgilisi Georgina Rodriguez'e devasa büyüklükteki bir yüzükle evlilik teklif etti.

O anları ise Georgina Rodriguez sosyal medyada paylaşarak müjdeyi verdi. Georgina Rodriguez yaptığı paylaşımın altına ise, "Evet istiyorum. Bu ve tüm hayatımda" notunu düştü.

Cristiano Ronaldo 9 yıl sonra sevgilisi Georgina Rodriguez e evlilik teklif etti! 37 karatlık yüzüğün değeri dudak uçuklattı 1

TOPLAM 37 KARAT...

Londra’daki 77 Diamonds’ın yönetici direktörü Tobias Kormind, Georgina Rodriguez’in göz kamaştırıcı yüzüğünün yalnızca merkezdeki oval kesim taşının yaklaşık 35 karat ağırlığında olduğunu tahmin ediyor.

Cristiano Ronaldo 9 yıl sonra sevgilisi Georgina Rodriguez e evlilik teklif etti! 37 karatlık yüzüğün değeri dudak uçuklattı 2

Kormind’e göre bu devasa taş, platin üzerine yerleştirilmiş ve her biri yaklaşık birer karat olan iki oval yan taşla çevrelenmiş. Bu da toplamda yüzüğün yaklaşık 37 karat olmasını sağlıyor.

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Kormind’e göre, Rodriguez’in yüzüğünün değeri de tam 5 milyon dolar civarında.

