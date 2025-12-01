MAGAZİN

Cüneyt Özdemir'den Erdem Yener'e sert tepki: "Dangalakça sözler..."

Oyuncu Erdem Yener'in "Bir kadın tır şoförü olunca niye alkışlayalım? O kadını erkekleştiren bir şey..." sözleri sosyal medyada eleştiri aldı. En sert sözler ise Cüneyt Özdemir'den geldi.

Kubra Akalın

Erdem Yener'in katıldığı bir programda söylediği sözler gündeme geldi. Oyuncu kadınlar hakkındaki ifadelerinde "Bir kadın tır şoförü olunca 'helal olsun' alkış. Herhangi bir erkeğin yapabileceğini neden bir kadın yapsın ki? Kadın beyninin stratejik olarak kapasitesi daha geniş" diyerek şunları söyledi:

"Yönetimsel işlerde bulunmaları lazım. Mesela belediye başkanı olsunlar, etrafı güzelleştirsinler. Her alanda kadınların hayatımızda olması lazım ama daha iyi ve daha doğru bir yerde. Bir kadın tır şoförü olunca niye alkışlayalım? O kadını erkekleştiren bir şey...”

"ÇOK VASAT BİR DÜŞÜNÜR"

Bu sözler sosyal medyada eleştirilere sebep oldu. Cüneyt Özdemir de Erdem Yener'e sert çıkanlardan biriydi.

Cüneyt Özdemir şu ifadelerle oyuncuya yüklendi:

"Çok iyi bir oyuncu ve çok vasat bir düşünür! Ünlü, zengin ve tanınır olunca anında her şeyin en iyisini bilen, ahkam kesen, dangalakça sözler söylerken her türlü cürete sahip bireyler olma hakkına sahip olamıyorsunuz ne yazık ki! Bu bir hastalık... Şöhret pandemisi gibi bir şey..."

