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  4. Daha önce üç kez evlenmişti! Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan özel hayatını açık açık anlattı! Yönetmenle aşk yaşıyor...

Daha önce üç kez evlenmişti! Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan özel hayatını açık açık anlattı! Yönetmenle aşk yaşıyor...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.02.2025 10:35
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Şimdilerde Show Tv'nin sevilen ve ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 'Abdullah Ünal' karakterine hayat veren Ahmet Mümtaz Taylan Hülya Avşar'ın Youtube kanalına konuk oldu. Samimi itiraflarda bulunan ünlü isim özel hayatını da açık açık anlattı. Daha önce üç kez nikah masasına oturan Ahmet Mümtaz Taylan ismini açıklamadığı bir yönetmenle aşk yaşadığını itiraf etti.

Daha önce üç kez evlenmişti! Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan özel hayatını açık açık anlattı! Yönetmenle aşk yaşıyor...

Rol aldığı projelerle adından söz ettiren ve bir süredir hem Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah Ünal karakterine hayat veren hem de NTV'de Empati programının sunuculuğunu yapan Ahmet Mümtaz Taylan, şimdi de Hülya Avşar'ın Youtube kanalına konuk oldu.

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Programdaki samimi itiraflarıyla dikkat çeken Ahmet Mümtaz Taylan özel hayatını da açık açık anlattı.

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AŞK İTİRAFI ŞAŞIRTTI

Daha önce üç kez nikah masasına oturan usta oyuncu ismini açıklamadığı bir yönetmenle aşk yaşadığını itiraf etti.

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Üç evliliğinin toplam da 25 yıl sürdüğünü dile getiren Ahmet Mümtaz Taylan 'Benim kız arkadaşım yönetmen. Kız arkadaşım televizyon yönetmeni.' ifadelerini kullandı.

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Programdaki bu anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Ahmet Mümtaz Taylan'ın aşk itirafı sonrası bu yönetmenin kim olduğu merak edilmeye başlandı.

Anahtar Kelimeler:
Ahmet Mümtaz Taylan Hülya Avşar
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