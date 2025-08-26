MAGAZİN

Daha yeni başlamıştı! Aile Saadeti için erken final kararı

Atv’nin Sinehane yapımı, senaryosu ve proje tasarımı Burak Aksak’a, yönetmenliği ise Selçuk Aydemir’e ait olan dizisi Aile Saadeti için erken final kararı verildi. Son olarak 11. bölümüyle ekrana gelen dizi 13. bölümde final yapacak.

Öznur Yaslı İkier

Oyuncu kadrosunda; Burak Dakak, Buse Meral Zerrin Sümer, Fatih Al, Vildan Atasever ve Hakan Yılmaz'ın yer aldığı Atv'nin yazlık dizisi Aile Saadeti için erken final kararı verildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Atv’de pazartesi akşamları yayınlanan ekranın tek yazlık dizisi “Aile Saadeti” final yapıyor. Sinehane imzalı dizi 13. bölümde izleyicisine veda edecek.

FİNAL BÖLÜMÜ ÇEKİLECEK

Burak Aksak’ın yazdığı ve proje tasarımını yaptığı, Selçuk Aydemir’in ise yönettiği dizinin pazartesi akşamı 11. bölümü ekrana gelmişti. “Aile Saadeti”nin 13. final bölümü bu hafta çekilecek.

AİLE SAADETİ KONUSU NEDİR?

Birbirini tanımayan üç akraba ailenin birlikte yaşamaya başlamasıyla gelişen olayları anlatan Aile Saadeti; aile ilişkileri, geçmişle yüzleşme ve sevgi bağlarını mizah dolu bir dille ekrana taşıyacak.

