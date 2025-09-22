MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Daha yeni boşanmıştı! Pelin Akil'in eski eşi Anıl Altan gecelerde! Sarışın güzel bakın kimmiş

Geçen ay 8 yıllık eşi Pelin Akil'den boşanan Anıl Altan, bir gece kulübünde sarışın kadınla eğlenirken görüntülendi. Anıl Altan'ın geceden görüntüleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü ismin yanındaki sarışın güzelin kim olduğu da ortaya çıktı.

Daha yeni boşanmıştı! Pelin Akil'in eski eşi Anıl Altan gecelerde! Sarışın güzel bakın kimmiş
Öznur Yaslı İkier

Pelin Akil ve Anıl Altan, 'Arka Sıradakiler' dizi setinde başlayan arkadaşlıklarını 2016'da evlilikle taçlandırdı. 2019'da da Alin ve Lina adında iki kızları dünyaya geldi.

Daha yeni boşanmıştı! Pelin Akil in eski eşi Anıl Altan gecelerde! Sarışın güzel bakın kimmiş 1

Uzun zamandır ailenin üzerinde kara bulutlar dolaştığı söyleniyordu. Çift geçen ay resmi olarak boşandı.

Daha yeni boşanmıştı! Pelin Akil in eski eşi Anıl Altan gecelerde! Sarışın güzel bakın kimmiş 2

Ayrılık sonrası Pelin Akil, kızlarıyla paylaşımlarına devam ederken Anıl Altan ise sessiz kalmayı tercih etmişti.

Daha yeni boşanmıştı! Pelin Akil in eski eşi Anıl Altan gecelerde! Sarışın güzel bakın kimmiş 3

Önceki akşam ise GossipPasta'nın yaptığı paylaşım ile Anıl Altan'ın gece turlarına başladığı ortaya çıktı. Anıl Altan'ın dün bir gece kulübünde sarışın bir kadın ile samimi olduğu iddia edildi.

Daha yeni boşanmıştı! Pelin Akil in eski eşi Anıl Altan gecelerde! Sarışın güzel bakın kimmiş 4

Ayrıca ikilinin, geçen günlerde de Bebek'te bir mekanda beraber görüldüğü yazıldı. Görüntülerdeki sarışın güzelin tasarımcı Tilbe Çakır olduğu iddia edildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Ünlü rapçi ile aşk yaşıyor' denmişti! Son pozları olay oldu'Ünlü rapçi ile aşk yaşıyor' denmişti! Son pozları olay oldu
'Koltuğa işedi' iddiası gündem oldu! Ünlü isimler arasındaki kriz...'Koltuğa işedi' iddiası gündem oldu! Ünlü isimler arasındaki kriz...

Anahtar Kelimeler:
Pelin Akil Anıl Altan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.