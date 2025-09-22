Daha yeni boşanmıştı! Pelin Akil'in eski eşi Anıl Altan gecelerde! Sarışın güzel bakın kimmiş

Pelin Akil ve Anıl Altan, 'Arka Sıradakiler' dizi setinde başlayan arkadaşlıklarını 2016'da evlilikle taçlandırdı. 2019'da da Alin ve Lina adında iki kızları dünyaya geldi.

Uzun zamandır ailenin üzerinde kara bulutlar dolaştığı söyleniyordu. Çift geçen ay resmi olarak boşandı.

Ayrılık sonrası Pelin Akil, kızlarıyla paylaşımlarına devam ederken Anıl Altan ise sessiz kalmayı tercih etmişti.

Önceki akşam ise GossipPasta'nın yaptığı paylaşım ile Anıl Altan'ın gece turlarına başladığı ortaya çıktı. Anıl Altan'ın dün bir gece kulübünde sarışın bir kadın ile samimi olduğu iddia edildi.

Ayrıca ikilinin, geçen günlerde de Bebek'te bir mekanda beraber görüldüğü yazıldı. Görüntülerdeki sarışın güzelin tasarımcı Tilbe Çakır olduğu iddia edildi.