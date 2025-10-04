MAGAZİN

Daha yeni boşanmıştı! Survivor Almeda Baylan yeni aşka yelken açtı

Survivor All Star 2025 yarışmacısı Almeda Baylan eşi Ercan Baylan'dan geçtiğimiz ay boşandı. Almeda Baylan boşanmanın hemen ardından yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu.

Öznur Yaslı İkier

Survivor 2025'e damga vuran yarışmacılar arasında yer alan Almeda Baylan, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor. Yarışmadan sonra 29 kilo veren ve burnundan estetik ameliyat olan Almeda Baylan, şimdilerde özel hayatıyla gündemde.

Almeda geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamayla resmi olarak boşandığını dile getirmişti. Ünlü isim, 'Resmi olarak Ercan ile boşandım. Her ne olursa olsun 6 yıldır birlikteyiz, 3 yıldır evliyiz. Tabii ki kötülükler hepimiz yaptık, ben de hiç masum değildim o da.' ifadelerini kullanmıştı.

Henüz yeni boşanan Almeda'dan sürpriz paylaşım geldi. Boşandıktan sonra yeni aşka yelken açan Almeda, ilişkisini ilan etti.

