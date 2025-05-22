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Damla Sönmez Cannes'a damga vurdu! Bakan bir daha baktı

Son olarak Ertan Saban ile başrolünü paylaştığı Kötü Kan dizisiyle ekranlarda yer alan ünlü oyuncu Damla Sönmez şimdilerde Cannes pozlarıyla adından söz ettiriyor. Kırmızı halıdaki cesur tarzıyla dikkat çeken Sönmez takipçilerinden tam not almayı başardı.

Damla Sönmez Cannes'a damga vurdu! Bakan bir daha baktı
Öznur Yaslı İkier

Güllerin Savaşı, Çukur, Sen Aydınlatırsın Geceyi, Saygı, Kurtuluş, Son Durak ve 7 Yüz gibi yapımlarla tanınan Damla Sönmez, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Yapımcı kimliği ile adından söz ettiren Sönmez, bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katıldı.

İlk olarak geçtiğimiz hafta kırmızı halıda boy gösteren ünlü isim, Victor Telles'e verdiği yeni pozları takipçileriyle paylaştı.

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İkinci Cannes kombiniyle de beğeni toplayan Damla Sönmez transparan, derin yurtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesiyle tam not aldı.

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YORUM YAĞDI

Sosyal medyada Damla Sönmez'e; 'Harika görünüyor', 'Bu senenin yıldızı', 'Çok güzel', 'Güzelliği şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Damla Sönmez cannes
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