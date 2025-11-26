MAGAZİN

Değişimiyle gündemdeydi! Göksel estetik iddialarına nokta koydu

Sen Orda Yoksun, Denize Bıraksam, Bi Seni Konuşurum gibi şarkılarıyla tanınan Göksel, gerek kariyeri gerek sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Son dönemde yüzündeki değişimle dikkat çeken ünlü şarkıcı estetik iddialarına son noktayı koydu.

Öznur Yaslı İkier

Dillere pelesenk olan şarkıları ve sahne tarzıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Göksel, 55'inci yaşını Etiler'deki bir mekânda ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte kutladı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı; "Genelde doğum günlerimde depresyona girerim ama bugün çok mutlu uyandım" dedi.

SIRRINI PAYLAŞTI

Yaşına rağmen genç görünümüyle dikkat çeken şarkıcı; "Ailemde de herkes genç görünüyor. Spor yapıyorum, beslenmeme dikkat ediyorum" dedi.

Türkan Şoray'a benzetilmesiyle gündeme gelen şarkıcı, yüzünde estetik bulunmadığını ancak estetiğe karşı da olmadığını söyledi.

Göksel
