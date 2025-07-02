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Deha'dan apar topar çıkartılmıştı! Ahsen Eroğlu kararını verdi

Show Tv'de yayınlanan ve yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Deha dizisinden apar topar çıkarılan Ahsen Eroğlu yeni projesi için kararını verdi. Eroğlu, TMC’nin yeni sezonda ekrana getireceği kod adı “Kadife Kelepçe” olan iddialı dizisiyle anlaşamaya vardı.

Deha'dan apar topar çıkartılmıştı! Ahsen Eroğlu kararını verdi
Öznur Yaslı İkier

Son olarak başrolünü Aras Bulut İynemli ile paylaştığı Deha dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Ahsen Eroğlu projeden ani bir şekilde ayrılmıştı.

Başrolü olduğu fenomen diziden apar topar çıkarılan Eroğlu'nun bu ayrılığı büyük ses getirmişti. Bir süredir ekranlarda olmayan ünlü isim yeni projesi için kararını verdi.

Deha dan apar topar çıkartılmıştı! Ahsen Eroğlu kararını verdi 1

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ahsen Eroğlu TMC’nin yeni sezonda ekrana getireceği kod adı “Kadife Kelepçe” olan iddialı dizisiyle el sıkıştı.

Yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği dizinin kurucu yönetmeni Selim Demirdelen, senaryoyu ise Emre Özdür, Hazar Kozice ve İdil Ezgi Esen kaleme alıyor.

Deha dan apar topar çıkartılmıştı! Ahsen Eroğlu kararını verdi 2

ROLÜ BELLİ OLDU

Ahsen Eroğlu Bodrum’da çekilecek olan dizide Çiğdem rolüne hayat verecek. Etkileyici bir hikâyesi olan dört başrollü dizide Ahsen Eroğlu’nun partneri Efe rolüne hayat verecek oyuncuyla görüşmeler sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ahsen Eroğlu Deha
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