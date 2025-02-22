Demet Akalın Hadise ile kıyaslanmaya dayanamadı! O yorumu görünce kendini tutamadı

Hadise'nin kısa süre önce yayınladığı 'Fırtınam' klibi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. File çorapları, leopar kıyafeti ve dans figürleriyle dikkat çeken Hadise, takipçilerini ikiye böldü.

Bazı kullanıcılar şarkıcının tarzını ve performansını cesur ve modern bulurken, bazıları ise eleştirilerini dile getirdi.

Sosyal medyada bir kullanıcı, Hadise ile Demet Akalın’ı kıyaslayan bir paylaşımda bulunarak; "Hadise'nin son şarkısı 'Fırtınam', bence son 10 yılda yapılmış en iyi pop Türk şarkılarından biri. Hem müziği hem klibiyle harika! Demet Akalın'ın buna örnek alması lâzım, yapay zekâsız gerçek emekle nasıl güzel klip yapılır gösteriyor" ifadelerini kullandı.

O YORUMA ÇOK KIZDI

Demet Akalın, kendisinin Hadise ile kıyaslandığı bu paylaşıma kayıtsız kalamadı ve "Akal değil soyadım, ben bunların alasını çektim. Onlar, arkamdan gelsin. Ben istediğim zaman yine eski tadımda çekerim. Soyadımı da doğru yaz." diyerek yanıt verdi.