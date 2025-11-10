Demet Evgar anısını anlatırken 'Tamer Karadağlı' dedi! Sessizlik olunca bombayı patlattı

Bahar dizisindeki başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Demet Evgar, İbrahim Selim'in konuğu oldu. Demet Evgar arkadaşının programında hayatına dair anlattıklarıyla dikkat çekti. Oyuncu, bir anısını anlatırken Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı'nın adını anınca olanlar oldu.

Demet Evgar, Tamer Karadağlı'nın da olduğu bir anısını anlatırken salonda oluşan sessizliği fark etti. Evgar o anda "Aaa sessizlik mi oldu?" diyerek gülmeye başlayınca tüm salon kahkahayı patlattı.

TAMER KARADAĞLI GÖNDERMESİ

Demet Evgar kahkahaların ardından sözüne devam ederken İbrahim Selim o anda "İnanmadığımız şeyi unutuyoruz ya biz de" diyerek Tamer Karadağlı'ya bir gönderme yaptı.

İbrahim Selim'e gülerek karşılık veren Demet Evgar, "Seni seviyorum arkadaşım, Allah'a emanet ol!" dedi.