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Demet Özdemir ile Çağatay Ulusoy'un sahneleri Aslıhan Malbora'ya soruldu! 'Güven sorunu...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.03.2025 13:00
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Netflix'te yayınlanan 'Kübra' dizisinin setinde başlayan arkadaşlıklarına aşka dönüştüren Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora ilişkisi tam gaz devam ediyor. Aslıhan Malbora'ya Ulusoy'un Demet Özdemir ile yeni dizisindeki sahneleri soruldu. Malbora kıskançlık iddialarına son noktayı koydu.

Demet Özdemir ile Çağatay Ulusoy'un sahneleri Aslıhan Malbora'ya soruldu! 'Güven sorunu...'

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ile Kübra dizisindeki partneri Aslıhan Malbora'nın dizi aşkı gerçek olmuştu. Çiftin ilişkisi, Barcelona dönüşü havalimanında görüntülenmeleriyle resmileşmişti.

Aslıhan Malbora, Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir’in başrollerinde yer aldığı yeni dizi hakkında açıklamalarda bulundu.

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"ARAMIZDA GÜVEN PROBLEMİ YOK"

Malbora, “Güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Demet ile de çok yakıştılar, fragmandan izlediğimiz kadarıyla çok güzel görünüyor” dedi. “Aranızda kıskançlık olur mu?” sorusuna ise net bir cevap verdi: “Ne münasebet arkadaşlar! İkimiz de oyuncuyuz, mesleğimiz bu. Aramızda güven problemi yok.” ifadelerini kullandı.

aslunan

Geçtiğimiz aylarda Ulusoy’un havalimanında kendisini bırakıp kaçtığı yönündeki söylentilere de gülerek “Ben öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Bazı şeyler dışarıdan göründüğü gibi değil ama detay vermek istemiyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy Demet Özdemir Aslıhan Malbora
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