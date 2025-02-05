Dengeler yine değişecek! Ödüllü oyuncu Kızıl Goncalar'a dahil oldu

Now Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızıl Goncalar her bölümüyle büyük ses getiriyor. Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Mina Demirtaş, Erkan Avcı, Mert Turak ve Tolga Tekin'in bir araya geldiği diziye yeni bir isim daha katılıyor.

YENİ BİR İSİM DAHA...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ödüllü yönetmen Ömür Atay’ın rejisi ve Necati Şahin’in kaleminden çıkan Kızıl Goncalar’a Erol Afşin dahil oldu.

Geçmişte Amerika’nın ünlü politik gerilim dizisi “Homeland’te ve Fransa’nın Yabancı Dilde En İyi Film Akademi Ödülü adayı olan “Mustang” filminde de rol alan Erol Afşin, “Kızıl Goncalar” dizisinde Selim karakterine hayat verecek.

Selim karakteri ise Settar Tanrıöğen’in canlandırdığı Fani’lerden intikam almak için dönen saatçi Aziz’in torunu olarak izleyici karşısına çıkacak.