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Deniz Akkaya ev hapsine çarptırıldı! Evine gelen polislerle kavga etti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.01.2025 11:31
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Son dönemde kızıyla yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Deniz Akkaya hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tehdit ve hakaret suçundan soruşturma başlatılmıştı. Ev hapsine karar verilen ünlü manken şimdi de evine gelen polislerle kavga etti.

Deniz Akkaya ev hapsine çarptırıldı! Evine gelen polislerle kavga etti

Eski manken Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, kızının telefonunu ele geçirdikten sonra kendisinden habersiz yurt dışı planları yaptığını öğrendiğini daha sonra ise telefonuna el koyduğunu ve kızının saldırısına uğrayıp kendisini 1,5 saat balkona kilitlediğini açıklamıştı.

Akkaya'nın kızı hakkında yaptığı paylaşımların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçmiş ve Ayşe'nin babası Efe Önbilgin'e teslim edilmesine karar verilmişti.

Deniz Akkaya hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış ve Akkaya'nın gözaltına alınmasına karar verilmişti.

Yaklaşık olarak bir aydır ev hapsinde olan Deniz Akkaya simdi de paylaştığı bir video ile gündeme geldi. Akkaya evine kontrole ve imza almaya gelen polisleri videoya alıp sosyal medya hesabından paylaşarak isyan etti.

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Videoda daha önce de birçok kez polislerin gece saatlerinde kapısına imza için geldiğini belirten Akkaya, “Ben her gün denetimli serbestlikten kontrol ediliyorum neden ikinci kez geliyorsunuz.” dedi.

Akkaya, "Denetimli serbestlikten bana her gün geliyor. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bunun sizle alakalı olmadığını söyledi. Ben her imza istediğinizde atamam. Hep gece yarısı geliyorsunuz. Bir daha gelip beni taciz edemezsiniz” ifadelerini kullandı.

POLİSLER ŞİKAYETÇİ OLDU

Hakkında konutu terk etmeme kararı bulunan Akkaya'yı kontrole gelen polislerin, "Kamu Görevlisine Hakaret" ve "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Yaymak" suçlarından eski manken hakkında şikayetçi oldu.

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Deniz Akkaya
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