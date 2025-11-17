Deniz Bağdaş eski eşi Özgür Turhan'ı ifşa etmişti! Avukattan KADES önerisi, mahkemeden flaş karar

Komedyen Özgür Turhan ile evliliğini noktalayan Deniz Bağdaş’ın eski eşi tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete uğradığına ilişkin açıklamaları, devam eden boşanma süreciyle birlikte yeni bilgilerle doğrulanıyor. Mahkemenin Turhan hakkında dijital uzaklaştırma kararı verdiği öğrenilirken; çiftin 5 yaşındaki çocuğu R.T'ye dair klinik gözlem raporu ile tarafların yakın çevresi ve Turhan’la yapılan mesajlaşmalar da dava dosyasına girdi.

Deniz Bağdaş kısa süre önce yaptığı açıklamada, evlilik sürecinde ve çift terapisine gittikleri günün dönüşünde ağır şiddete maruz kaldığını belirtmişti.

PEDAGOG RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Dava dosyasına giren klinik gözlem raporu, çocuğun boşanma sürecinde yaşadığı duygusal dalgalanmaları ayrıntılı olarak ortaya koyuyor. Rapora göre; "R.’nin baba ile görüşmelerinde süreklilik sağlanmadığı, bunun çocukta kaygı ve belirsizlik yarattığı,

Oyun temalarında “korunma, saklanma, kaybolma, yeniden birleşme” unsurlarının sık görüldüğü, Baba figürüne yönelik duyguların aynı anda hem özlem hem kızgınlık içerdiği, Çocuğun yaşadığı bağlanma karmaşasının, ebeveyn çatışmasının yansıması olduğu" belirtildi.

Raporda çocuğun şiddete tanık olduğu da yer aldı.

ÖZGÜR TURHAN'IN AVUKATI DENİZ BAĞDAŞ'I KADES UYGULAMASINA YÖNLENDİRMİŞ

Bağdaş’ın Özgür Turhan'ın avukat ile yaptığı konuşma da dikkat çekti.

Deniz Bağdaş mesajında "Abi sakın Özgür'e yazma ama bana şiddet gösterdi. Çift terapisinden çıktık. Senin boşanma sebeplerini s...m dedi ve asansöre itti beni. Eve girdik. R.T'nin yanında boğazımı sıktı. O.... al sana geçerli boşanma sebebi diye. Söyleme ona şimdi daha çok kızacak" dedi.

Avukat ise "Aile içi şiddet bürosu var. Oradaki polise gidebilirsin darp raporu alırlar uzaklaştırma kararı çıkar illaki ama süreç tıkanır o vakitten sonra. Yani gerçekten olacak iş değil" diyerek KADES uygulamasını önerdi.

DAVA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Mahkemenin verdiği dijital uzaklaştırma kararının ardından dosyaya giren bu ve benzeri detaylar sonrası dava süreci devam ediyor.