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  4. Oyuncu Deniz Işın Ayşe Barım'ı suçlamıştı! Oyuncu Deniz Işın savcılığa çağırıldı

Oyuncu Deniz Işın Ayşe Barım'ı suçlamıştı! Oyuncu Deniz Işın savcılığa çağırıldı

20.01.2025 15:26
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Ünlü oyuncu Deniz Işın mağdur sıfatıyla yarın ifade verilmek üzere savcılığa çağrıldı. Deniz Işın Ayşe Barım'ı "Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı" diyerek suçlamıştı.

Oyuncu Deniz Işın Ayşe Barım'ı suçlamıştı! Oyuncu Deniz Işın savcılığa çağırıldı

Oyuncu Deniz Işın, Ayşe Barım'ın kendisinin işini bizzat engellediğini söyleyerek gündeme gelmişti. Dizi sektöründe tekelleşme gündemi sırasında Hazal Kaya, Bergüzar Korel gibi isimlere tepki gösteren oyuncu "Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı" demişti.

MAĞDUR SIFATIYLA İFADE VERECEK

Menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ünlü oyuncu Deniz Işın mağdur sıfatıyla yarın ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı.

ID İletişimin kurucusu olan ve birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Deniz Işın tek tek saydı! Ayşe Barım'a ateş püskürdü: 'Peşkeş çekti…' Deniz Işın tek tek saydı! Ayşe Barım'a ateş püskürdü: 'Peşkeş çekti…'

Serenay Sarıkaya da geçtiğimiz günlerde Ayşe Barım soruşturmasında "tanık" olarak ifade vermişti.

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DENİZ IŞIN NE DEMİŞTİ?

Deniz Işın bu konuda Barım'ı destekleyen oyunculara kızarak "Kadın dayanışması istediğiniz kadın yüzünden kaç tane kadın oyuncunun hakkına girildiğini düşündünüz mü hiç? Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı, tanıdığım çok yetenekli kadın oyuncuların önünü kesti. Eğer bir mafyalaşma varsa kadın ve insan hakları savunucusu olarak en çok sizin ses çıkarmanız gerek. Kime kimi peşkeş çekti bilemem ama şaşırmam. Sırası geldi diye delirmeyin elbet kokusu çıkacaktı" demişti.

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Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Deniz Işın
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