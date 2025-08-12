Depremde ikiz yeğenlerini kaybetmişti! İclal Aydın’a bir acı haber daha

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan ve cesetlerine günler sonra ulaşılan Sayra - Çınar Alpgündüz kardeşlerin anneleri Tülin Batmaz trafik kazası geçirdi.

Tülin Batmaz, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, yanında bulunan kardeşi Ferhat Batmaz hayatını kaybetti.

ACI HABERİ BÖYLE DUYURDU

İclal Aydın, haberi sosyal medya hesabından duyurdu: ''Dün sabaha karşı meydana gelen bir trafik kazası sonucunda sevgili kuzenimiz ve Sayra & Çınar Vakfı yöneticilerinden, ikizlerimizin dayısı Ferhat Batmaz’ı kaybettik. Çocuklarımızın annesi, vakıf başkanımız Tülin Batmaz ise şu anda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde ağır yaralı ve bir yaşam mücadelesi veriyor. Kaza sırasında yaralanan diğer kuzenimiz Furkan Özküçük’ün ameliyatı başarılı geçti. Bugün 12 Ağustos 2025 ikindi namazını takiben Halil Efendi Camii’nde kılınacak cenaze namazı ardından Ferhat'ımızı Kemal Paşa Cennet Bahçesi’nde defnedeceğiz. Dualarınız ve destekleriniz için teşekkür ederiz.''