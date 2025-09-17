MAGAZİN

Derin Talu yine aşka geldi! Sevgilisiyle son pozlarına beğeni yağdı

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa son pozlarıyla dikkat çekti. Derin Talu'nun sevgilisiyle yeni kareleri kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Öznur Yaslı İkier

Defne Samyeli ve Eren Talu’nun küçük kızları Derin Talu her adımıyla gündem oluyor. 2003 doğumlu Derin Talu, TikTok ve Instagram’da yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde havalimanına bikini ve pareoyla gittiğini, üstünü değiştirmeyi unuttuğunu anlattığı videosuyla sosyal medyada tepki çeken Derin Talu yeni aşkıyla yeni bir karesini paylaştı.

Tanalp Tokgöz ile aşk yaşayan Derin Talu'nun aşk dolu karesi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Derin Talu'ya sosyal medyada; 'Ablam her zaman güzelsin', 'Çok güzelsiniz', 'Yakışıyorsunuz' gibi yorumlar yapıldı.

