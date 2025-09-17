Derin Talu yine aşka geldi! Sevgilisiyle son pozlarına beğeni yağdı

Defne Samyeli ve Eren Talu’nun küçük kızları Derin Talu her adımıyla gündem oluyor. 2003 doğumlu Derin Talu, TikTok ve Instagram’da yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde havalimanına bikini ve pareoyla gittiğini, üstünü değiştirmeyi unuttuğunu anlattığı videosuyla sosyal medyada tepki çeken Derin Talu yeni aşkıyla yeni bir karesini paylaştı.

Tanalp Tokgöz ile aşk yaşayan Derin Talu'nun aşk dolu karesi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Derin Talu'ya sosyal medyada; 'Ablam her zaman güzelsin', 'Çok güzelsiniz', 'Yakışıyorsunuz' gibi yorumlar yapıldı.