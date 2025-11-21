MAGAZİN

Devrim Özkan'ı unutamadığını söylemişti! Lucas Torreira harekete geçti

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan, geçmişte iki kez ayrılıp barışmış, inişli çıkışlı ilişkileriyle sık sık gündeme gelmişti. Lucas Torreira geçtiğimiz günlerde Devrim Özkan'ı unutamadığını söylemişti. Torreira yine harekete geçti.

Öznur Yaslı İkier

Galatasaray'ın yıldız ismi Lucas Torreira'nın ünlü oyuncu Devrim Özkan'la aşkı sık sık gündeme geliyordu.

Ayrılıp barışan ikili son olarak aşklarına bir şans verse de bu durum kısa sürmüştü. Lucas Torreira'nın adı daha sonra birçok ünlü isim ile anılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ünlü sunucu Ece Erken, Lucas Torreira'nın Devrim Özkan'a hala çok aşık olduğunu söylemişti.

Ünlü futbolcu Devrim Özkan’ı yeniden takip etmeye başladı. Özkan, Torreira’nın takibine henüz dönüş yapmadı.

