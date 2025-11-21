Devrim Özkan'ı unutamadığını söylemişti! Lucas Torreira harekete geçti

Galatasaray'ın yıldız ismi Lucas Torreira'nın ünlü oyuncu Devrim Özkan'la aşkı sık sık gündeme geliyordu.

Ayrılıp barışan ikili son olarak aşklarına bir şans verse de bu durum kısa sürmüştü. Lucas Torreira'nın adı daha sonra birçok ünlü isim ile anılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ünlü sunucu Ece Erken, Lucas Torreira'nın Devrim Özkan'a hala çok aşık olduğunu söylemişti.

Ünlü futbolcu Devrim Özkan’ı yeniden takip etmeye başladı. Özkan, Torreira’nın takibine henüz dönüş yapmadı.