Dilan Çiçek Deniz 'yeni aşka yelken açtı' dendi! Açıklama gecikmedi

Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev ve Kusursuz Kiracı gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz şimdilerde özel hayatıyla gündemde.

Sinan Çetin'in kendisi gibi yönetmen olan oğlu Rafael Cemo Çetin ile dolu dizgin aşk yaşayan Deniz bu birlikteliği kısa süre önce noktalamıştı.

Ünlü oyuncunun ayrılıktan sonra Çetin'in yakın dostu Miro Gerede Erkaya ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. Bu nedenle de Rafael Cemo Çetin ve Miro Gerede Erkaya'nın kavga ettiği iddia edildi. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

Dilan Çiçek Deniz; "İsim yanlış, ben değilim ama sanırım olay doğru" açıklamasını yaparak, söz konusu kişinin kendisi olmadığını belirtti.