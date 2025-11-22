MAGAZİN

Dilan Çiçek Deniz 'yeni aşka yelken açtı' dendi! Açıklama gecikmedi

Son dönemde cesur kostümleri, estetikleri ve yüzündeki değişimle sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz şimdi de özel hayatıyla gündemde. Deniz'in eski sevgilisi Rafael Cemo Çetin'in yakın arkadaşıyla aşk yaşadığı iddia edildi. Ünlü oyuncu özel hayatına dair çıkan iddialara son noktayı koydu.

Dilan Çiçek Deniz 'yeni aşka yelken açtı' dendi! Açıklama gecikmedi
Öznur Yaslı İkier

Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev ve Kusursuz Kiracı gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz şimdilerde özel hayatıyla gündemde.

Sinan Çetin'in kendisi gibi yönetmen olan oğlu Rafael Cemo Çetin ile dolu dizgin aşk yaşayan Deniz bu birlikteliği kısa süre önce noktalamıştı.

Dilan Çiçek Deniz yeni aşka yelken açtı dendi! Açıklama gecikmedi 1

Ünlü oyuncunun ayrılıktan sonra Çetin'in yakın dostu Miro Gerede Erkaya ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. Bu nedenle de Rafael Cemo Çetin ve Miro Gerede Erkaya'nın kavga ettiği iddia edildi. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

Dilan Çiçek Deniz yeni aşka yelken açtı dendi! Açıklama gecikmedi 2

Dilan Çiçek Deniz; "İsim yanlış, ben değilim ama sanırım olay doğru" açıklamasını yaparak, söz konusu kişinin kendisi olmadığını belirtti.

Dilan Çiçek Deniz
