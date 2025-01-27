Dilan Polat’ın başı yine belada! Gözyaşları içinde açıkladı: “Engin’in başına iş açtım”

Son olarak, eski işyerinin tanıtımını yaptığı paylaşımlarda “reklam” etiketi kullanmadığı için aldığı cezalarla gündeme geldi.

AĞLAYARAK AÇIKLADI

Ünlü fenomen, aldığı cezaları ağlayarak takipçilerine anlattı.

Polat, üç farklı firmadan gelen cezalara uğradığını ve bu cezaların detayları hakkında hiçbir bilgisi olmadığını söyledi.

Özellikle reklam paylaşımlarında gerekli ibareyi kullanmadığı için başı belaya girdi.

“NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM”

Dilan Polat, "Ne kadar oldu, ne çıkacağı, ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Kazancım da yok ama bunları nasıl ödeyeceğimi de bilmiyorum," diyerek çaresizliğini dile getirdi.

“Çaresiz kalmaktan çok yoruldum, görünce şok oldum” dedi.

“Engin’in başına iş açtım” diyerek ne kadar üzüldüğünü dile getirdi.

“BANA DUA EDİN”

Şu an için cezaların ödeme detayları hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığını belirten fenomen, takipçilerinden dua istedi.

Bu durum, Polat'ın başına gelen son karmaşa olurken, sosyal medya paylaşımlarında diğer influencerları da dikkatli olmaları konusunda uyardı.