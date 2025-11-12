Dizisi apar topar bitmişti! Gonca Vuslateri'nin yeni adresi belli oldu

Anne, Bambaşka Biri ve Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... gibi birçok başarılı projede rol alan Gonca Vuslateri'nin dizisi apar topar final yapmıştı.

Vuslateri, SkyFilms’in yeni komedi filmi Başıbozuklar için anlaşma sağladı. Gani Müjde'nin imza attığı Emre Oskay’ın yapımcılığını üstlendiği filmi Hakan Algül yönetecek.

Filmde başlıca rolleri Gonca Vuslateri, Mustafa Üstündağ, Gözde Kansu, Halil Babür ve İpek Filiz Yazıcı üstleniyor.

Vuslateri, film hakkında; “Adanalı bir müzik grubunun ekstra’ya gitme hikayesi var. Fakat yanlış anlaşılmalar zinciriyle Alaçatı yerine bambaşka bir yere gidiyorlar. Orada yaşananlar oldukça eğlenceli, tam bir yanlış anlaşılma komedisi” dedi.