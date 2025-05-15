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Dizisi apar topar final yapmıştı! Damla Sönmez Cannes'da fırtına estirdi! Şeffaf detaylı elbisesi olay...

Son olarak Ertan Saban ile başrolünü paylaştığı Kötü Kan dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan ancak dizisi apar topar final yapan ünlü oyuncu Damla Sönmez şimdi de Cannes'da ortaya çıktı. Sönmez baştan aşağı şeffaf detaylı elbisesiyle tüm bakışları üzerine topladı.

Dizisi apar topar final yapmıştı! Damla Sönmez Cannes'da fırtına estirdi! Şeffaf detaylı elbisesi olay...
Öznur Yaslı İkier

Çukur, Alev Alev, Maviye Sürgün ve Kötü Kan gibi birçok projede rol alan ancak bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Damla Sönmez Cannes Film Festivali'ne katıldı.

Kırmızı halıda baştan aşağı şeffaf detaylı ve püsküllü elbisesiyle boy gösteren ünlü oyuncu bu haliyle takipçilerinden beğeni topladı.

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Açık saçları, hafif makyajı ve abartıdan uzak takılarıyla takipçilerinden tam not alan Damla Sönmez'e sosyal medyada yorum yağdı.

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YORUM YAĞDI

Güzel oyuncuya sosyal medyada; 'Göz kamaştırıcı', 'Harika görünüyor', 'Muhteşemsin', 'Çok ama çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

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DAMLA SÖNMEZ KİMDİR?

3 Mayıs 1987 doğumlu oyuncu, St.Joseph Fransız Lisesi’ni bitirdikten sonra Paris Sorbonne Üniversitesi’nde başladığı tiyatro eğitimini Yeditepe Üni. Tiyatro Bölümünde burslu olarak tamamladı.

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New York Black Nexxus Academy’de Stuart Burney ile çalıştı. 2009 yılında “Bornova Bornova” filmindeki rolüyle Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu”, Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde “Umut Veren Genç Yetenek”, Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali’nde “Genç Cadı” ödüllerinin sahibi oldu.

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Damla Sönmez cannes
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