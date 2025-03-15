Dizisi apar topar final yapmıştı! Melisa Döngel gönlünü ünlü iş adamına kaptırdı

Sen Çal Kapımı, Aşk Mantık İntikam, Kusursuz Kiracı, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, Kirli Sepeti ve Holding gibi birçok projede rol alan ünlü oyuncu Melisa Döngel özel hayatıyla gündeme geldi.

YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI

Döngel'in cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden, ünlü işadamı Öncü Sönmez ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre Melisa Döngel ile Sönmez'in iki hafta önce ilişkiye başladıkları söylendi.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Döngel ve Sönmez'in ortak arkadaşları tarafından tanıştırıldığı da konuşuluyor.

Aşkları doludizgin devam eden çiftin, birkaç hafta içinde birlikte yurtdışına tatile çıkacağı öğrenildi.