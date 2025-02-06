Dizisi apar topar final yapmıştı! Murat Yıldırım'ın yeni partneri belli oldu! Güzel oyuncuyla...

Murat Yıldırım son olarak Ebru Şahin ile başrolünü paylaştığı Gizli Bahçe dizisi ile ekrana gelmiş ancak dizi beklenmedik şekilde ani final yapmıştı.

6'nci bölümde ekran macerasını noktalamak zorunda kalan dizinin ardından Murat Yıldırım "Bu kadarı ilk defa! Bazen de iyidir. Çok sebebi var, hikâyeyi doğru anlatamamışız. Dizinin eskort hikayesi olduğunu düşündüler ama aslında öyle değildi" demiş ve "İzleyen herkese teşekkür ediyorum, kusur bizdeyse özür dilerim" ifadelerini kullanmıştı.

Murat Yıldırım'ın yeni partneri ve yeni projesi belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Murat Yıldırım TRT tabii’nin MEG Yapım tarafından hayata geçirilecek olan “Kara Kış” dizisinde başrolde olacak.

PARTNERİ BELLİ OLDU

“Kara Kış” dizisi 8 şiddetinde meydana gelen, 52 saniye süren ve 40 bin vatandaşımızın hayatını kaybettiği 1939 Erzincan depreminin efsaneleşen savcısı İzzet Akçal’ın sarsıcı ve duygusal hikâyesini anlatacak.

Dizide Yıldırım'ın hayat vereceği savcı İzzet Akçal’ın eşini ise Hande Doğandemir canlandıracak. Yakında sete çıkması planlanan diziyi Meriç Demiray ile S.Cenk Boğatur kaleme alıyor.