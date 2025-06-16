Dizisi apar topar final yaptı! Alina Boz'un annesi Olga'yı görenler çok şaşırdı! 'Ablası gibi'

Elimi Bırakma, Maraşlı, Bir Peri Masalı ve son olarak da Bir Zamanlar İstanbul projesiyle ekranlarda boy gösteren Alina Boz'un son dizisi reyting savaşına yenik düşmüştü.

Güzel oyuncunun başrolünü Cihangir Ceyhan ile paylaştığı Bir Zamanlar İstanbul dizisi beklenen izlenme rakamını yakalayamayınca apar topar final kararı verilmişti.

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Alina Boz annesi Olga ile gündem oldu. Alina Boz'un annesi Olga Boz'u görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

YORUM YAĞDI

Genç oyuncunun annesi ile fotoğraflarına sosyal medyada; 'Güzellik genetikmiş', 'Abla kardeş gibiler', 'Annesi daha güzel', 'Güzellik mirasmış' gibi yorumlar yaptılar.

Rusya'nın başkenti Moskova doğumlu olan Alina Boz, 14 Haziran 1998 yılında dünyaya geldi. Annesi Rus olan Boz, baba tarafından aslen Bulgaristan göçmeni Türktür.

Alina Boz, yönetmen ve Emirgan Group’un sahibi Umut Evirgen ile 2 Aralık 2023 tarihinde Emirgan'da demirli olan Halas 71 adlı teknede nikah masasına oturdu.