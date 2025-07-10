Dizisi erken final yapan Devrim Özkan'dan mini şortuyla iddialı pozlar

Yaz sezonu dizilerinden Çift Kişilik Oda ile ekranlara dönen Devrim Özkan özel hayatıyla ve paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Reyting sıralamasında gün birincisi olsa da her yeni bölüm yayınında zarar ettiği için başlar başlamaz final kararı alan dizide başrol olan Devrim Özkan pozlarıyla gündemde.

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Elele dergisi için pozlar veren güzel oyuncu adından söz ettirdi. Süper mini şortu ve parlak ceketli kombiniyle adından söz ettiren oyuncu çekim için pek çok kıyafet giydi.

Sütyensiz seçimleri ve iddialı tarzıyla verdiği pozları paylaşan Devrim Özkan sosyal medyayı salladı.

Sosyal medyada bu pozları görenler "Bu fizik gerçek mi?", "Kadın şov", "Yandı buralar", "Ateş kızı", "Torreira şimdi sen ağla" yorumlarında bulundu.

Oyuncu Devrim Özkan geçtiğimiz günlerde "Bir böbrek ameliyatı geçirmek zorunda kaldım." diyerek hayranlarını korkutmuştu. Hastane odasından paylaşım yapan Devrim Özkan, "Her şey yolunda arkadaşlar. Bugün küçük bir ameliyat... Sonra inşallah sağlığıma kavuşuyorum. Teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.