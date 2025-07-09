Fenomen dizi Çift Kişilik Oda için erken final kararı! Yayın akışından çıkartıldı

Yaz sezonu için hazırlanan ve oldukça iddialı başlayan romantik komedi türündeki Çift Kişilik Oda dizisi için erken final kararı verildi.

Ekonomik krizin etkisiyle kuşak reklam sayısının düşmesi yaklaşık 15 milyondan başlayan dizilerin maliyetini çıkaramamasıyla sonuçlanıyor.

Reyting sıralamasında gün birincisi olan “Çift Kişilik Oda” dizisi her yeni bölüm yayınında ortalama 4 – 5 milyonluk reklam toplayabildiği için zarar ediyor.

ERKEN FİNAL KARARI

Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ın başrollerini paylaştığı dizi reklam azlığı nedeniyle 8. bölümle ekran macerasını noktalayacak.

Dizinin erken final kararı herkesi şaşırtırken yeni bölümü bekleyenler de hayal kırkılığı yaşadı. Çift Kişilik Oda dizisinin yeni bölümü de ertelendi ve yayın akışından çıkartıldı.

Çift Kişilik Oda bu hafta ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü 17 Temmuz Perşembe akşamı yayınlanacak.