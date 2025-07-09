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Fenomen dizi Çift Kişilik Oda için erken final kararı! Yayın akışından çıkartıldı

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ın paylaştığı yaz sezonunun iddialı projesi Çift Kişilik Oda için erken final kararı verildi. Reyting sıralamasında gün birincisi olan dizi reklam azlığı nedeniyle bu hafta ekrana gelmeyecek. Çift Kişilik Oda dizisi bu haftaki yayın akışında da çıkartıldı.

Fenomen dizi Çift Kişilik Oda için erken final kararı! Yayın akışından çıkartıldı
Öznur Yaslı İkier

Yaz sezonu için hazırlanan ve oldukça iddialı başlayan romantik komedi türündeki Çift Kişilik Oda dizisi için erken final kararı verildi.

Ekonomik krizin etkisiyle kuşak reklam sayısının düşmesi yaklaşık 15 milyondan başlayan dizilerin maliyetini çıkaramamasıyla sonuçlanıyor.

Reyting sıralamasında gün birincisi olan “Çift Kişilik Oda” dizisi her yeni bölüm yayınında ortalama 4 – 5 milyonluk reklam toplayabildiği için zarar ediyor.

Fenomen dizi Çift Kişilik Oda için erken final kararı! Yayın akışından çıkartıldı 1

ERKEN FİNAL KARARI

Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ın başrollerini paylaştığı dizi reklam azlığı nedeniyle 8. bölümle ekran macerasını noktalayacak.

Fenomen dizi Çift Kişilik Oda için erken final kararı! Yayın akışından çıkartıldı 2

Dizinin erken final kararı herkesi şaşırtırken yeni bölümü bekleyenler de hayal kırkılığı yaşadı. Çift Kişilik Oda dizisinin yeni bölümü de ertelendi ve yayın akışından çıkartıldı.

Fenomen dizi Çift Kişilik Oda için erken final kararı! Yayın akışından çıkartıldı 3

Çift Kişilik Oda bu hafta ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü 17 Temmuz Perşembe akşamı yayınlanacak.

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Ulaş Tuna Astepe devrim özkan
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