Dizisi final yapar yapmaz teklif yağdı! Bir Gece Masalı'nın Canfeza'sı Su Burcu Yazgı Coşkun iddialı diziyle görüşüyor

Kardeşlerim dizisinde hayat verdiği 'Asiye Eren' karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Su Burcu Yazgı Coşkun son olarak başrolünü Burak Deniz ile paylaştığı Bir Gece Masalı dizisinde yer aldı.

Dizisinin final yapmasıyla birlikte teklif üstüne teklif alan ünlü oyuncu şimdilerde yeni proje hazırlığında.

Birsen Altuntaş'n haberine göre; Coşkun'ıun Show Tv için yeniden çekilecek olan 'Avlu' dizisiyle görüşme sağladığı öğrenildi.

Su Burcu Yazgı Coşkun, okuyup çok beğendiği dizide her şey yolunda gider ve anlaşırsa sevgilisini öldürmekten cezaevine konulan genç bir kadına hayat verecek.

Avlu’nun ilk serisinin senaryo ekibinin görev aldığı dizide Azra’ya hayat veren Ceren Moray başroller arasında yer alacak.