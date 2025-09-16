Dizisi final yapar yapmaz teklif yağdı! Özge Özpirinçci setlere geri döndü

Melekler Korusun, Aramızda Kalsın, Aşk Yeniden, Kadın, Mucize Doktor ve Sandık Kokusu gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Özge Özpirinçci dizisinin final yapmasıyla birlikte bir süre dinlenmeye geçti.

Yeni sezon için çok sayıda teklif alan ünlü oyuncu, Gold Film’in yeni iddialı projesi “Sakıncalı” ile anlaşmaya vardı.

Salih Bademci, Olgun Toker, Cem Bender ve Nihal Yalçın gibi ünlü isimleri buluşturan Sakıncalı dizisinde Özpirinçci "Süreyya" rolüne hayat verecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ayça Üzüm‘ün yazdığı, Arda Sarıgün‘ün yönettiği Gold Film imzalı dizinin başrol oyuncusu Özge Özpirinçci yeni rolü için sete çıktı.

Başrollerini Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin üstlendiği dizide; Cem Bender, Nihal Yalçın, Olgun Toker, Berk Bakioğlu, Asiye Dinçsoy, Lidya Atlik, Seray Özkan, Miray Akay, Beyti Engin, Özgür Cem Tuğluk, Aslı Omağ, Ali Mavi Yücel ve Gurur Çiçekoğlu gibi usta ve genç kuşağın başarılı isimleri bir araya geliyor.