500 TL altı kişisel bakım ve makyaj ürünleri

İster günlük makyajınızı tamamlayacak bir rimel ister gün boyu ferah hissetmenizi sağlayacak bir deodorant olsun, 500 TL altı olan ürünlerle de hem bakımlı hem de özgüvenli hissedebilirsiniz. Ayrıca makyaj ve kişisel bakım kategorilerinde fiyat-performans açısından oldukça başarılı olan ve çok satan bu ürünler, her yaşa ve ihtiyaca hitap ediyor. Böylece hem güzellik hem de bakım rutininizi, bütçenizi aşmadan düzenli bir şekilde sürdürebilirsiniz. İşte, sizin için seçtiğimiz güzellik ürünleri!

1. Göz alıcı kirpikler için: L’Oréal Paris Siyah Telescopic Maskara

Hacimleştirici özelliğiyle dikkat çeken L’Oréal Paris maskara, topaklanma yapmayan özel formülü sayesinde gün boyu kalıcı bir etki sunuyor. Kirpikleri tek tek ayıran plastik fırçası, her bir kirpiği belirginleştirip uzatıyor. Ayrıca, her cilt tipine ve yaşa uygun, bulaşmaya ve topaklanmaya dayanıklı olan teleskopik maskara, kirpiklerinizin anında daha uzun görünmesini sağlamasıyla da öne çıkıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Memnun kaldım. Kıvırması güzel. Gün sonunda göz altında akma dökülme yapmıyor.”

“İlk defa kullanıyorum ve çok memnun kaldım. Kirpikleri tel tel ayırıyor ve uzatıyor. Tavsiye ederim.”

L’Oréal Paris maskaranın yanında Maybelline New York Lash Sensational Sky High Maskara ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

2. Gün boyu ferahlık için: Celenes Tüm Ciltler için Parfümlü Thermal Roll On (75 ml)

Celenes roll on, İsveç’in termal kaynaklarından elde edilen doğal minerallerle geliştirilmiş özel formülüyle ter bezlerini tıkamadan ter kokusunu önler. Alüminyum, alkol ve mineral yağ içermeyen yapısıyla cilt dostu bir koruma gerçekleştiren ürün, tüm cilt tipleri için güvenle kullanılabilir. Ferahlatıcı kokusuyla gün boyu canlılık hissi veren Celenes roll on, hassas ciltlere uygun olmasıyla da konforlu bir deneyim yaratır.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kokusu ve kalıcılığı gayet güzel. Beğenerek kullanıyorum. Performansından çok memnunum ve tereddütsüz tavsiye edebilirim.”

“Tertemiz bir kokusu var, gün boyu etkisi devam ediyor. Harika bir ürün, herkese tavsiye ederim. Keşke daha önce keşfetseymişim dedirtti.”

Celenes roll on'un yanında Nivea Black and White Invisible İpeksi Pürüzsüzlük 48 Saat Anti-perspirant Koruma Kadın Roll On Deodorant ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

3. Hızlı sonuç arayanlara: Gillette Venus Riviera Kullan At Kadın Tıraş Bıçağı (2 Adet)

Üç bıçaklı oynar başlığıyla tıraş edilmesi zor bölgelere kolayca uyum sağlayan Gillette Venus tıraş bıçağı, kesiklere ve tahrişe karşı koruyucu yumuşak bantlara sahip. Aloe içeren MoistureRich bandıyla tek dokunuşta pürüzsüz bir tıraş deneyimi sunan ürün, kullan at özelliğiyle de pratiklik yaratır. Seyahatlerden günlük kullanıma kadar bakım rutininizi hızlandıran Gillette Venus, her kullanımda kaliteli bir tıraş deneyimi yaşatır.

Kullanıcılar ne diyor?

"Her jilet gibi duşta kullanımda kuru kullanımdan daha hızlı köreliyor fakat en büyük avantajı, bugüne kadar kullandığım tüm jiletlerin aksine kuru kullanıma tamamen uygun olması. İlk kullanımda bile cildi soymuyor, biraz dikkatsiz davranılınca eti paramparça etmiyor. Buna karşın cilde o kadar yakından tıraş ediyor ki pürüzsüz yapıyor."

“Önceden kullandığım tıraş bıçaklarında irritasyon olurken Gillette'in bu ürününde ne bir kaşıntı ne de kanama oldu. Başlığı ve dönüşü çok rahat. Güvenle kullanılır. Jeli de çok güzel kokuyor.”

Gillette Venus tıraş bıçağının yanında Gillette Venus Comfortglide Breeze Kadın Tıraş Makinesi ve 2'li Yedek Tıraş Bıçağı ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

4. Çok beğenilen: Pastel Plump Up Gloss Dolgunlaştırıcı Dudak Parlatıcısı (No: 202 Loverdose)

Pastel gloss, dudaklarınıza anında dolgun bir görünüm kazandırırken derinlemesine nemlendirme yapan özel bir formüle sahip. İçeriğindeki mentol ve baharatlı bileşenler sayesinde dudaklarınızı hemen dolgunlaştırırken Aloe vera ve hyalüronik asit kombinasyonuyla yoğun bir nemlendirme etkisi yaratır. Büyük aplikatörüyle kolayca uygulanmasının yanında cruelty-free ve vegan olan ürün, paraben ile glüten içermeyen formülüyle de güvenle kullanılırken dudağınızda doğal ve canlı bir görünüm oluşturur.

Kullanıcılar ne diyor?

“Normalde pembe olanını kullanıyordum en etkileyici o diye ancak bunu deneyince fikrim değişti. En iyi dolgunlaştırıcım oldu kendileri.”

“Sürdüğünüz süngerin ucu baya büyük o yüzden şişeden biraz sert çekerek çıkarmanız gerekiyor, bu sayede dudağa aşırı ürün gelmemesi güzel, abartı bir görüntü olmuyor ilk sürdüğümde de. Hafif yanma ve uyuşma hissettim dolgunlaştırma özelliğinden dolayı ama rahatsız edici bir his değildi.”

Pastel dudak parlatıcısının yanında Maybelline New York Lifter Gloss Nemlendirici Dudak Parlatıcısı ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

5. Aşırı terlemeye karşı güçlü koruma: Rexona Clinical Protection Confidence Kadın Sprey Deodorant (150 ml)

Günlük hayatta terleme hepimizin yaşadığı doğal bir durum ama bazen normal bir deodorant yeterli olmayabiliyor. Rexona Clinical Protection ise gelişmiş Aktif Teknolojisi sayesinde 96 saate kadar kuru kalmanızı sağlıyor ve normal deodorantlara göre 3 kat daha güçlü ter koruması sunuyor. Dermatolojik olarak test edilen sprey, yoğun terleme anlarında bile sizi yarı yolda bırakmıyor. Ferah kokusu ise gün boyu temiz ve taze hissetmenize yardımcı oluyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Gerçekten harika. Böyle bir performans asla beklemiyordum. Son bir kaç yıldır ter kokusu problemi yaşıyordum. Kaç ürün denediysem faydası olmadı. Koltuk altı botoksu bile düşündüm. Son olarak bu ürüne şans vermek istedim ve o kadar memnun kaldım ki. Terleme ve ter kokusu kesinlikle yok. İhtiyacı olanlara kesinlikle tavsiye ederim.”

“Çok koku seven biri değilim. O nedenle hafif ve etkili deodorant arayışımda bu ürün beklentimi karşıladı. Terleme önlediğini düşünmüyorum ama terlediğinizde bile rahatsız etmiyor. Sakin ve soft bir kokusu var.”

Rexona deodorantın yanında NIVEA Black and White Invisible Clear 72 Saat Terleme ve Ter Kokusuna Karşı Anti Perspirant Koruma Kadın Sprey Deodorant ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

6. Her mevsim vazgeçilmez: Cosrx Aloe Soothing SPF50 Pa+++ Yatıştırıcı Güneş Kremi (50 ml)

İçeriğindeki Aloe Arborescens Yaprak Özü ile cildi yoğun bir şekilde nemlendirirken yatıştırıcı etkisiyle hassasiyeti azaltan Cosrx güneş kremi, cilde hafif bir nemlendirici gibi etki ederek gün boyu konfor yaşatır. Yağlı ve beyaz iz bırakmayan dokusuyla yaz kış fark etmeksizin kullanabileceğiniz güneş kremi, cilt bariyerini güçlendirici etkisiyle soğuk havalarda bilde kuruluk ve tahrişin önüne geçer.

Kullanıcılar ne diyor?

“Yıllardır yüzüme kullandığım tek güneş kremi. Yapısı müthiş, hafif ve kolay emiliyor yağlandırmıyor.”

“Sürdükten sonra çabuk emiliyor, yapış yapış hissettirmiyor ve cildi bir tık parlatıyor. Severek kullanıyorum.”

Cosrx güneş kreminin yanında Sebamed Sun Care SPF 50+ UVA/UVB Filtresi ve E Vitamini Çok Yönlü Güneş Kremi ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

7. Göz altı kusurlarına veda edin: Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı (01 Light)

Yüksek kapatıcılığı ve doğal bitişiyle göz altı şişkinlikleri ile koyuluklarını ve ince çizgileri hızlıca gizleyen Maybelline Instant Anti Age Eraser, Goji berry içeren özel formülüyle cildi hem besler hem de aydınlık bir görünüm kazandırır. Cilt tonunu eşitleyen kapatıcıyla yorgun görünümü bir çırpıda geride bırakabilirsiniz! Makyaj çantalarının vazgeçilmezi olan kapatıcı, ikonik sünger ucu sayesinde de uygulaması son derece basit bir ürün.

Kullanıcılar ne diyor?

"Buğday tenliyim, 01 tam oldu. Göz altlarımdaki morluklar çok yoğun olduğundan altına kırmızı corrector sürüp kapatıyorum ve memnunum. Ayrıca ben nemlendiricime karıştırıp yüzüme sürerek aydınlık bir görüntü vermeyi seviyorum, çok hafif günlük makyaj tadında oluyor."

"Ürün gerçekten incecik ve mükemmel. Yıllardır kullanıyorum. Yazın özellikle fondöten kullanmayanlar için göz altına, azıcık alnınıza ve burun kenarlarınıza sürdüğünüzde mükemmel bir uyum oluyor."

Maybelline New York kapatıcının yanında L'Oréal Paris Infaillible Tüm Yüze Uygulanabilir Kapatıcı ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

8. Yoğun bakım arayanlara: Cream Co. Nemlendirici Yüz Kremi (50 ml)

Tüm sene boyunca değişen hava koşullarında cildinizi nemsiz bırakmamak için Cream Co. tam bir kurtarıcı. Su bazlı yapısıyla ağırlık yapmadan nemlendiren ve beş çeşit hyalüronik asit ile cilde derinlemesine bakım yapan krem, niasinamid içeriğiyle cildinizi daha canlı ve eşit bir tona kavuşturuyor. Her yaş ve cilt tipine uygun formülüyle hassas ciltlerin de güvenle sürebileceği krem, düzenli kullanımda cilt dokusunu pürüzsüzleştirirken gün boyu ferah bir his bırakıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Cildime en iyi gelen nemlendirici bu oldu. Akneye yatkın karma bir cildim var ve yan etki yapmadı, çok güzel doyuruyor.”

“Özellikle kış aylarında çok kuruyan yüzüme ilaç gibi geldi. Kesinlikle farkını gördüm. Hatta ellerime bile sürüyorum.”

Cream Co. kremin yanında CeraVe Kuru Ciltler için Seramid Ve Hyalüronik Asit İçerikli Nemlendirici Yüz ve Vücut Kremi ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

9. Bakımlı cildin sırrı: Dove Hindistan Cevizi Yağı ve Badem Özü Nemlendirici Duş Jeli (450 ml)

Duştan çıktığınız anda cildinizin yumuşacık ve beslenmiş hissetmesini istiyorsanız Dove’un bu duş jelini çok seveceksiniz. Bitkisel kaynaklı özler ve prebiyotik içeriklerle formüle edilen duş jeli, cildinizi nazikçe temizlerken nemlendiriyor. Hindistan cevizi yağı ve badem özüyle zenginleşen yapısı sayesinde tek bir duşta bile cildiniz daha canlı ve pürüzsüz yapan ürün, dermatolojik olarak test edilen yapısıyla her cilt tipine uygun, bu sayede günlük rutininizde de güvenle kullanabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Duş jeli çok kolay ölçülüyor, hoş bir kıvama sahip ve vücuda kolayca yayılıyor. Hoş kokulu, kremsi ve hoş bir köpük oluşturuyor. Duştan sonra cildim hoş bir yumuşaklık ve bakım hissediyor, sanki vücut losyonu sürmüşüm gibi.”

“Spor salonuna, havuza vs. götürmek için iyi bir boyutta olması hoşuma gitti. Kokusunu çok seviyorum ve cildi yumuşak ve nemli bırakıyor. Çok iyi bir ürün. Özellikle sedef hastalığı olan ve bazı ürünlerle iyi anlaşamayanlara tavsiye ederim.”

Dove duş jelinin yanında Dove Deeply Nourishing Nemlendirici Duş Jeli 450 ml ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

10. Canlı bir cilt için: L’Oréal Paris Glotion All-In-One Doğal Işıltı Aydınlatıcı Losyon (No: 901 Fair Glow)

Cildiniz solgun görünüyorsa L’Oréal Paris losyonu tam size göre! Gliserin ve shea yağı içeren hafif yapılı formülüyle hem nemlendiriyor hem de cilde doğal bir parlaklık kazandırıyor. Tek başına kullanıldığında sağlıklı bir görünüm sağlayan ürünü dilerseniz fondöteninizle karıştırarak ışığı yansıtan bir baz olarak da sürebilirsiniz. Hassas ciltlerin bile rahatça kullanabileceği nazik bir içeriğe sahip losyon, cildinize anında doğal bir ışıltı veriyor!

Kullanıcılar ne diyor?

“İkinci tüpü kullanıyorum. Nemlendiriciyle karıştırıldığında, tek başına veya fondötenin üzerine sürüldüğünde harika görünüyor. Ciltte iyi kalıyor ve size güzel, parlak bir görünüm veriyor. Kesinlikle daha fazla satın alacağım!”

“Olgun cildimin kırışıklıklarını hiç belli etmiyor ve aşırı parlaklık vermeden hafif bir ışıltı veriyor.”

L’Oréal Paris losyonun yanında Missha A'PIEU Juicy-Pang Water Blusher (BE01) ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

