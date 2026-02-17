MAGAZİN

Doğan Cüceloğlu ölümünün 5’inci yılında adını taşıyan lisede anıldı!

Doğan Cüceloğlu, ölümünün 5’inci yılında adını taşıyan Küçükçekmece’deki Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi’nde anıldı. Programda öğrencilerle söyleşi yapılırken bilimsel üretim alanı olarak tasarlanan “Bilim Kafe” açıldı.

Öznur Yaslı İkier

Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, ölümünün 5’inci yılında adının verildiği Küçükçekmece’deki Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi’nde dün düzenlenen bir programla anıldı. Anma etkinliği kapsamında okulda “Bilim Kafe”nin açılışı yapılırken Doğan Cüceloğlu’nun eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu ile söyleşi gerçekleştirildi. Programa Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı, merhum Doğan Cüceloğlu’nun eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu, Okul Müdürü Aliekber Baba, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik, lise bünyesinde bilimsel düşüncenin paylaşım ve üretim alanı olarak tasarlanan “Bilim Kafe”nin açılışıyla başladı. Açılışın ardından okulun konferans salonunda “İnsanı Anlamaya Dair İlham Verici Bir Söyleşi: Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu ile Doğan Cüceloğlu’nun İzinde” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu, okulun edebiyat öğretmeni Meral Ünlü Yavuz ve öğrencilerin sorularını yanıtladı. Cüceloğlu, eşi Doğan Cüceloğlu’nun yaşamını, bilimsel yaklaşımını ve insanı anlama üzerine geliştirdiği düşüncelerini anlattı.

Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu, öğrencilere Doğan Cüceloğlu’nun “Kendi yaşamımın öğrencisiyim” yaklaşımını hatırlatarak düzenli günlük tutmalarını önerdi. Cüceloğlu, “Bir defter alıp üstüne ‘Kendi Yaşamımın Öğrencisiyim’ yazın. Her akşam kendinize 15 dakika ayırın ve bu defterde günün değerlendirmesini yapın. ‘Bugün ne yaşadım?’, ‘Hangi duyguları yaşadım?’, ‘Bu yaşadıklarım değerlerimle ilgili bana ne söylüyor?’, ‘Neyi iyi yaptım?’, ‘Neyi daha iyi yapabilirdim?’ gibi sorulara yanıt verin. Doğan Cüceloğlu, ‘Kendini tanımayan insan başkasını tanıyamaz. Kendinizi tanıdıkça diğer insanları, hatta insanlığı tanımaya başlarsınız’ derdi. Kendinizi daha iyi tanımak ve gelişiminize katkıda bulunmak için hepinize bu günlüğü tutmanızı tavsiye ediyorum. Benim de yıllardır böyle bir defterim var ve kendimi gözlemlemeye devam ediyorum” diye konuştu.

Söyleşi, Doğan Cüceloğlu’nun yaşam anlayışını özetleyen “Hayat; yaşayıp deneyimlemek, deneyimlerden öğrenip gelişmek ve elinden gelenin en iyisini coşkuyla yapmak” sözlerinin hatırlatılmasıyla sona erdi.

