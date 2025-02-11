Doğu Demirkol'dan sitem: ‘Hem namaz kılıyor hem ne biçim şeyler yapıyor’ diye çok mesaj geliyor...

Doğu dizisinin 3. sezonu bölümleri 31 Ocak 2025 itibarıyla yayınlanmaya başladı. Yeni sezonu Gain'de başlayan Doğu'nun başrolü Doğu Demirkol katıldığı yayınlardaki açıklamalarıyla gündeme geliyor.

Doğu Demirkol son olarak "Namaz kılıyorum evet ama bu bir şeyi temsil ettiğim anlamına gelmez" dedi.

Oyuncu bu konuda kendisine gelen mesajlardan da bahsederek şöyle sitem etti:

"'Hem namaz kılıyor hem ne biçim şeyler yapıyor’ diye çok mesaj geliyor. Ben kendi çapımda namaz kılıyorum. Namazın yanı sıra onu dengeleyecek günahlarım da var."

Sosyal medyada Doğu Demirkol'un sözleri gündem olurken bazı takipçiler "İyi tespit" yorumlarında bulundu.

DOĞU 3. SEZON KONUSU

Dizinin üçüncü sezonunun hikayesi ise şu şekilde:

"Doğu, hayatındaki seçimleri sorgulamaya devam ederken kendini bazen ailesiyle hararetli tartışmalar içinde buluyor, bazen de zengin bir ailenin çocuğuna oyun abisi olarak sabrını zorlayan komik durumlarla başa çıkmaya çalışıyor."