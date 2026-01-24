Doğukan Güngör Kızılcık Şerbeti'nden apar topar çıkartıldı! Partneri Seray Kaya kayıtsız kalmadı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 5 Ocak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan isimlerden Doğukan Güngör'ün test sonucu pozitif çıktı.

Güngör’ün test sonucunun pozitif çıkmasının ardından 4 sezondur başrolünde yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin kadrosundan apar topar çıkarıldı.

Karar sonucu büyük şaşkınlık yaşayan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından sessizliğini bozarak ilk açıklaması Instagram'dan yaptı. Güngör, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''4 sezondur büyük bir şevkle çalıştığım Kızılcık Şerbeti isimli dizi filmden son zamanlarda yaşanan olaylar sebebiyle yönetimin aldığı kararla çıkarıldığımı az önce öğrenmiş bulunuyorum. Bu hayatta herkes hata yapabilir ki ben de bir hata yaptığımı ancak bu hatamdan artık döndüğümü ve çok pişman olduğumu samimiyetle ve dürüstçe gerek savcılık makamına gerekse kamuoyuna açıklamış ve temiz bir hayata ilk adımlarımı atmıştım. Her şerde bir hayır vardır inancıyla, bu son yaşadığım olaydan sonra kendimi tamamen işime adamıştım ve temiz bir hayat sürmek için kendime söz vermiştim. Oysa bu hayatta hata yapan ne ilk ne de son insanım. Kamuoyunu da açıkça belirtmek isterim ki ben dimdik ayaktayım ve kendime verdiğim temiz bir hayat sözünü tutarak daha güzel işlerde çok yakında tekrar siz sevenlerimle birlikte olacağım. Bu kötü günlerde benim yanımda olan benden sevgisini esirgemeyen tüm dostlarıma, sevgili hayranlarıma ve canım aileme çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız''

PARTNERİNDEN AÇIKLAMA

Yaşananların ardından Doğukan Güngör‘ün partneri Seray Kaya'dan paylaşım gecikmedi. Dizide Başak karakterine hayat veren Kaya, “Emeklerin ve güzel partnerliğin için teşekkürler Doğukan” mesajını yaptı.