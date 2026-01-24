MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Doğukan Güngör Kızılcık Şerbeti'nden apar topar çıkartıldı! Partneri Seray Kaya kayıtsız kalmadı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra test sonucu pozitif çıkan Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti dizisinden apar topar çıkartıldı. Güngör bu duruma tepki gösterirken rol arkadaşı Seray Kaya'dan da bir paylaşım geldi.

Doğukan Güngör Kızılcık Şerbeti'nden apar topar çıkartıldı! Partneri Seray Kaya kayıtsız kalmadı
Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 5 Ocak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan isimlerden Doğukan Güngör'ün test sonucu pozitif çıktı.

Güngör’ün test sonucunun pozitif çıkmasının ardından 4 sezondur başrolünde yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin kadrosundan apar topar çıkarıldı.

Doğukan Güngör Kızılcık Şerbeti nden apar topar çıkartıldı! Partneri Seray Kaya kayıtsız kalmadı 1

Karar sonucu büyük şaşkınlık yaşayan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından sessizliğini bozarak ilk açıklaması Instagram'dan yaptı. Güngör, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''4 sezondur büyük bir şevkle çalıştığım Kızılcık Şerbeti isimli dizi filmden son zamanlarda yaşanan olaylar sebebiyle yönetimin aldığı kararla çıkarıldığımı az önce öğrenmiş bulunuyorum. Bu hayatta herkes hata yapabilir ki ben de bir hata yaptığımı ancak bu hatamdan artık döndüğümü ve çok pişman olduğumu samimiyetle ve dürüstçe gerek savcılık makamına gerekse kamuoyuna açıklamış ve temiz bir hayata ilk adımlarımı atmıştım. Her şerde bir hayır vardır inancıyla, bu son yaşadığım olaydan sonra kendimi tamamen işime adamıştım ve temiz bir hayat sürmek için kendime söz vermiştim. Oysa bu hayatta hata yapan ne ilk ne de son insanım. Kamuoyunu da açıkça belirtmek isterim ki ben dimdik ayaktayım ve kendime verdiğim temiz bir hayat sözünü tutarak daha güzel işlerde çok yakında tekrar siz sevenlerimle birlikte olacağım. Bu kötü günlerde benim yanımda olan benden sevgisini esirgemeyen tüm dostlarıma, sevgili hayranlarıma ve canım aileme çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız''

PARTNERİNDEN AÇIKLAMA

Yaşananların ardından Doğukan Güngör‘ün partneri Seray Kaya'dan paylaşım gecikmedi. Dizide Başak karakterine hayat veren Kaya, “Emeklerin ve güzel partnerliğin için teşekkürler Doğukan” mesajını yaptı.

Doğukan Güngör Kızılcık Şerbeti nden apar topar çıkartıldı! Partneri Seray Kaya kayıtsız kalmadı 2

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Oyunculuğu bırakıp sırra kadem bastı! Son haliyle gündemdeOyunculuğu bırakıp sırra kadem bastı! Son haliyle gündemde
Gönlünü ünlü profesöre kaptırdı! ''Aşk yaradı''Gönlünü ünlü profesöre kaptırdı! ''Aşk yaradı''

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Seray Kaya doğukan güngör Kızılcık Şerbeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere "beğeni"li cevap!

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere "beğeni"li cevap!

DEM Partililerin akımına katıldı! Ünlü oyuncudan tepki gecikmedi

DEM Partililerin akımına katıldı! Ünlü oyuncudan tepki gecikmedi

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.