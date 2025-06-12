Doğuma günler kaldı! Gizem Karaca'dan yeni paylaşım

Ünlü oyuncu Gizem Karaca ile Kemal Ekmekçi, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken ünlü çift şimdilerde anne-baba olmak için gün sayıyor.

Geçtiğimiz günlerde kız bebek beklediğini duyuran Gizem Karaca hamilelik sürecinde sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Sık sık karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaşan Gizem Karaca'dan elinde koca bir makarna tabağıyla paylaşım geldi.

Karaca paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Dikkat, gluten içerir. Evet kızım, anneciğin doğuma yaklaşırken böyle delirdi."