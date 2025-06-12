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Doğuma günler kaldı! Gizem Karaca'dan yeni paylaşım

İlk çocuğunu kucağına almak için gün sayan Gizem Karaca, hamileliğinin son günlerinde sosyal medya hesaplarından yeni paylaşımlarda bulundu. Ünlü ismin peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Doğuma günler kaldı! Gizem Karaca'dan yeni paylaşım
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Gizem Karaca ile Kemal Ekmekçi, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken ünlü çift şimdilerde anne-baba olmak için gün sayıyor.

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Geçtiğimiz günlerde kız bebek beklediğini duyuran Gizem Karaca hamilelik sürecinde sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

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Sık sık karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaşan Gizem Karaca'dan elinde koca bir makarna tabağıyla paylaşım geldi.

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Karaca paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Dikkat, gluten içerir. Evet kızım, anneciğin doğuma yaklaşırken böyle delirdi."

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Gizem Karaca
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