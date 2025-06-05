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Dominik'i apar topar terk etme nedeni ortaya çıktı! Hikmet Tuğsuz sessizliğini bozdu

Büyük finale sayılı günler kala Survivor'da şaşırtan bir gelişme yaşanmış ve yarışmanın iddialı isimlerinden biri olan Hikmet Tuğsuz adaya veda etmişti. Adaya vedalaşmaya bile gelemeyen Hikmet Tuğsuz'un Dominik'i terk etme sebebi ortaya çıktı.

Dominik'i apar topar terk etme nedeni ortaya çıktı! Hikmet Tuğsuz sessizliğini bozdu
Öznur Yaslı İkier

Survivor All Star 2025 yarışmacılarından Hikmet Tuğsuz sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Performansı kadar hakkında çıkan iddialarla da çok konuşulan Hikmet hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu söylenmişti.

Dominik'i apar topar terk eden, arkadaşlarıyla vedalaşmaya bile gelemeyen Hikmet Tuğsuz'un Survivor'dan neden gittiği ortaya çıktı.

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Hakkında çıkan “dolandırıcılıktan ceza aldı” iddialarının ardından sessizliğini bozan Hikmet Tuğsuz, yaptığı açıklamayla söylentilere net bir yanıt verdi. Tuğsuz, şu ifadeleri kullandı:

''Hakkımda dolandırıcılıktan ceza aldı, o yüzden yarışmayı bıraktı. Herhangi bir şekilde dolandırıcılıktan ceza alma gibi durumum yoktur. Aksini ispatlayan olursa 10 milyon TL kimsesiz çocuklara bağış yapacağım''

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YARIŞMADAN AYRILMA NEDENİ...

Tuğsuz, Survivor’dan ayrılma nedenini ise şu sözlerle açıkladı:

“Gerçek şu ki, 20.07.2023 tarihinde şahsıma yönelik ağır küfür, hakaret ve tehditlerin yanı sıra; Türk bayrağımıza, vatanımıza, devletimize, Türk polisine ve adalet sistemine edilen hakaretler sonrası B.A. isimli şahıs tarafından kameraların kurulduğu bir ortamda, zorla fiziksel tepki vermem sağlanarak bir olay organize edildi. Bu olayın ardından açılan mahkeme süreci nedeniyle, daha önce denetimli serbestlikten yararlanmış olmamdan ötürü yeni bir dosya oluşturuldu ve hakkımda yakalama kararı çıkarıldı. Kardeşim İbrahim Tuğsuz da yetkililerle irtibata geçerek bana bu durumu iletti.”

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Açıklamasının sonunda duygularını da dile getiren Hikmet Tuğsuz, “Aylarca şampiyon olmak için mücadele ettiğim Survivor’dan, büyük bir üzüntüyle ve ağlayarak ayrılmak zorunda kaldım.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Hikmet Tuğsuz
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