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Dominik'i apar topar terk etmişti! Survivor Hikmet Tuğsuz tutuklanacak mı? Nereye gitti ortaya çıktı

Survivor yarışmacılarından Hikmet Tuğsuz bir anda yarışmaya veda etmişti. İzleyiciler tarafından Survivor Hikmet'in nereye gittiğini merak konusu oldu. Hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hikmet'in nereye gittiği ortaya çıktı.

Dominik'i apar topar terk etmişti! Survivor Hikmet Tuğsuz tutuklanacak mı? Nereye gitti ortaya çıktı
Öznur Yaslı İkier

Survivor All Star 2025 yarışmacılarından Hikmet Tuğsuz sosyal medyanın gündeminde. Performansı kadar hakkında çıkan iddialarla da konuşulan Hikmet, Türkiye'ye dönüş ödül oyunundaki isteksiz tavırları ve sosyal medyada yayılan tutuklanma söylentileriyle dikkat çekmişti.

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Survivor Hikmet Tuğsuz büyük finale sayılı günler kala ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinin ardından Dominik'ten apar topar ayrıldı.

Murat Ceylan Hikmet'in yarışmayı terk ettiğini duyurmuş ve ''Gördüğünüz üzere Hikmet yok. Hikmet'in ailesi bize ulaştı ve bir görüşme talep etti. Bu görüşme sonucunda özel sebeplerden dolayı Survivor'a devam edemeyecek. Vedalaşmaya gelemeyecek.'' demişti.

Hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Hikmet Tuğsuz'un, "Evet arkadaşlar yarışmadan sonra ayağımın tozuyla Londra'ya değerli kardeşim 'Koca Hüseyin'in yanına geldim. 5 aydır üzerimden çıkartmamış olduğum, benim için çok kıymetli formayı Hüseyin'e hediye ediyorum" ifadelerini kullandığı görüldü.

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TUTUKLAMA KARARI ÇIKMIŞTI

Hakkında iddianame hazırlanma sürecindeyken Dominik Cumhuriyeti'ne giden Hikmet Tuğsuz hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 10 Şubat'ta tutuklama kararı çıkarıldı.

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45 MİLYONLUK VİLLA DOLANDIRICILIĞI

Ünlüler kategorisinde All-star olarak tanıtılan Hikmet Tuğsuz'un geçtiğimiz yıl Nisan ayında Antalya'da internet üzerinden villasını satmak isteyen Julia Ç.'nin 45 milyon liralık villasının noterden satış vekaletnamesi alınarak dolandırılması olayına karıştığı öğrenilmişti.

7,5 yıl hapis cezası istenen Tuğsuz'un yine 20 Temmuz 2023'te Bayram D.yi sopayla dövdüğü, hakkında "silahla kasten yaralama" suçundan iddianame hazırladığı ortaya çıkmıştı.

DOMİNİK DÖNÜŞÜ TUTUKLANACAK

Survivor Hikmet'in 12 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası suçundan denetimli serbestlik sürecindeyken karıştığı iki farklı suç nedeniyle hakkında iddianame düzenlendiği için tutuklanacağı öğrenilmişti. Survivor Hikmet, Dominik Cumhuriyeti dönüşünde Türkiye'ye giriş yaptığı an tutuklanıp cezaevine konulacak.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Hikmet Tuğsuz
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