Dua Lipa için kararname yayımlandı! Kosova Cumhurbaşkanı peş peşe paylaştı

İddialı tarzı, cesur seçimleri ve özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa bu defa Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile bir araya geldi.

Kosova Cumhurbaşkanı, Dua Lipa'nın Kosova vatandaşı olduğu anları paylaştı. Osmani, ''Bugün Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile, ülke tarihimizin en önemli kültür ve sanat şahsiyetlerinden Dua Lipa'ya Kosova Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmesinden ayrı bir onur.

Dua ve Kosova her zaman ayrılmaz olmuştur. Başarılarıyla tarih yazan ve dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insana ilham kaynağı olan dünyanın en büyük sahnelerindeki en güçlü seslerden biri oldu ve olmaya devam ediyor. Dua'nın Kosova için, gençlerimiz için, sanatımız için ve ülkemizin uluslararası imajı için yaptığı ve yapmaya devam ettiği her şey için şükranlarımız sonsuzdur.

Dua, Kosova seninle her zaman gurur duyuyor!'' ifadelerini kullandı.

ÖZEL HAYATIYLA GÜNDEMDEYDİ

Dua Lipa, Fantastic Beasts ve Masters of the Air adlı yapımlarla tanınan İngiliz oyuncu Callum Turner ile nişanlandığını paylaşmıştı.

Ünlü isim geçtiğimiz günlerde nişanlısıyla dudak dudağa verdiği pozlarla konuşulmuştu.