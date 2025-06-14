“Dünyanın en güzel kızı” seçilmişti! Kristina Pimenova güzelliğiyle mest ediyor

Henüz 4 yaşındayken “dünyanın en güzel kızı” unvanını alan Kristina Pimenova, büyüdü. 2005 doğumlu olan Kristina, modellik kariyerine 3 yaşında başladı. Dört yaşında "dünyanın en güzel kız çocuğu" ilan edilen Pimenova, Vogue, Roberto Cavalli Kids ve Armani gibi dev markalarla çalıştı. Şimdi ise 19 yaşında...

Üç yaşından bu yana modellik yapan Rus model, küçük yaşta elde ettiği şöhretini bugün de sürdürmeye devam ediyor.

Eski futbolcu Ruslan Pimenov ile eski model Glikeriya Shirokova’nın kızı olan Kristina, genetik mirasını adeta podyumlara taşıdı. Çocuk yaşta parlayan güzelliğiyle dikkat çeken Pimenova, artık uluslararası markaların peşinden koştuğu bir genç model haline geldi.

Sosyal medyada oldukça aktif olan Kristina Pimenova’nın Instagram’da 2.4 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor. Zarif pozları ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken genç modelin her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Özellikle son dönem fotoğraflarına “İnanılmaz güzelsin”, “Masal gibi bir yüz”, “Çok çok güzelsin", "Muhteşem gözlerin var" yorumları yağıyor.

TEKLİF YAĞIYOR

Genç yaşına rağmen modellik dünyasında sağlam adımlarla ilerleyen Kristina’ya, lüks moda markalarından iş teklifleri gelmeye devam ediyor.



Çocuk yıldız olarak başladığı kariyerinde artık genç bir profesyonel olarak yer alan Pimenova, şöhretini global ölçekte sürdürüyor.