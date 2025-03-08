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  4. 'Durumu kritik' denmişti! İlhan Şeşen'in yeğeninden açıklama geldi

'Durumu kritik' denmişti! İlhan Şeşen'in yeğeninden açıklama geldi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.03.2025 08:11
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Ünlü sanatçı İlhan Şeşen, bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyor. Tedavisi devam eden 76 yaşındaki ünlü ismin sağlık durumunun kritik olduğu iddiaları üzerine Şeşen'in yeğeni Burhan Şeşen'den açıklama gecikmedi.

'Durumu kritik' denmişti! İlhan Şeşen'in yeğeninden açıklama geldi

Sarılınca Sana, Ellerimde Çiçekler, Neler Oluyor Bize gibi şarkılarıyla tanınan İlhan Şeşen, geçtiğimiz yıl aralık ayında akciğer kanserine yakalandığını açıklamıştı.

Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren 76 yaşındaki İlhan Şeşen'in sağlık durumunun kritik olduğu ve usta ismin tedavi olanağının kalmadığı iddia edildi.

ilhan şeşen

İlhan Şeşen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama kendisi gibi müzisyen yeğeni Burhan Şeşen'den geldi. Burhan Şeşen, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

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İLHAN ŞEŞEN'DEN HABER VAR

"Amcam İlhan Şeşen'in eşi Arzu abla ile konuştum. Entübe haberleri kocaman bir yalan. Amca gayet iyi, durumunda olumsuz bir seyir yok."

burhan şeşen

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İlhan Şeşen
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