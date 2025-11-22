MAGAZİN

Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar’a açtığı 10 milyonluk dava ertelendi

Yeşilçam'ın efsane ismi Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden doğan kızı Duygu Nebioğlu, DNA testiyle Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtlamıştı. Nebioğlu şimdi de 10 milyonluk tazminat davasıyla gündemde.

Öznur Yaslı İkier

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Metin Akpınar geçtiğimiz dönemlerde sık sık DNA testi iddialarıyla gündeme gelmişti. Akpınar'ın kızı olduğunu iddia eden Nebioğlu, test ile bunu kanıtlamıştı.

DAVA ERTELENDİ

Duygu Nebioğlu şimdi de Metin Akpınar'a açtığı 10 milyonluk tazminat davasıyla gündeme geldi. Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar hakkında "babalığı benimsememe" ve "babalık görevlerini yerine getirmeme" gerekçesiyle açtığı 10 milyon liralık tazminat davası karşı tarafın sosyal ve ekonomik araştırma tutanağı olmadığı için ertelendi.

Duygu Nebioğlu nun Metin Akpınar’a açtığı 10 milyonluk dava ertelendi 1

Duygu Nebioğlu, "Mahkeme emniyete müzekkere yazmasına rağmen ertelendi. Emniyet tarafından kendisine ulaşılıp, bu tutanak hazırlandığında dosyada bir eksik kalmayacak ve haklılığım ortaya çıkacaktır" dedi.

Dava sonrası açıklamalarda bulunan ve süreci anlatan Duygu Nebioğlu, davanın uzun sürmesinin kendisi için zorlu bir süreç olduğunu belirterek, hakikatin gün yüzüne çıkmasının kolay olmadığını gördüğünü bu süreçte çok yıpransa da kimsesiz kalmış, yalnız bırakılmış kadınlara, kucağından kopartılan çocuklara, yeryüzüne düşen tüm gözyaşları için mücadeleyi bırakmayacağını söyledi.

Nebioğlu, tazminat davası açmasının en önemli sebeplerinden birinin, Metin Akpınar'ın annesiyle ilişkisinden ‘tek gecelik' olarak bahsetmesi olduğunu söyledi. Bu açıklamanın kendisini ve annesini toplum önünde itibarsızlaştırdığını dikkat çeken Nebioğlu " Bir sanatçının böyle bir açıklama yapması beni çok üzdü, hedef haline geldim. Bu nedenle hem çocukluk yaralarım hem de insan onuruna sahip çıkma adına tazminat davası açtım. Avukatlarımla birlikte yasal süreç devam ediyor. Kendisiyle görüşme talebim yok, böyle bir sorumluluk bana ait değildir" şeklinde konuştu.

