Duygu Özaslan serbest kalır kalmaz paylaştı! 'Olanlara inanamıyorum'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan ’uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ soruşturması kapsamında 19 ünlü isim evinden alındı.

Soruşturma kapsamında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda ifade verdi.

Kan, idrar ve saç örnekleri alınan ünlü isimler ifade işlemleri tamamlandıktan sonra serbest bırakıldı. Duygu Özaslan Mutaf serbest kalır kalmaz ilk paylaşımını yaptı.

'ZOR BİR GÜNDÜ'

Ünlü isim; ''Bugün kendimi nedenini ve nasılını asla anlayamadığım bir gündemde buldum. Hiçbir zaman böyle şeylerle ilgim olmadı, asla olamaz. Olanlara inanamıyorum. Zor bir gündü. Şimdi evimdeyim. Tüm bu süreçte yanımda olan herkese, tüm dostlarıma teşekkür ederim.'' ifadelerini kullandı.