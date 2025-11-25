MAGAZİN

Duygu Özaslan tepki çekince açıkladı: Programdan çıkarılmasını istemiş

Berfu Yenenler'in programına katılan Duygu Özaslan söylediği sözler yüzünden tepki çekti. Fenomen tepkiler sonrası yaptığı açıklamayla dikkat çekti ve Berfu Yenenler'i suçladı.

Kendi Youtube kanalını açan ve orada ünlüleri konuk eden Berfu Yenenler, bu kez sosyal medyanın fenomen ismi Duygu Özaslan'ı ağırladı.

Duygu Özaslan'ın Berfu Yenenler'in programında söylediği cümleler ise tepki çekti. 'Çocuk sever misin?' sorusuna Duygu Özaslan'ı 'Bir bebek arabası bir köpek varsa köpeği severim.' demesi gündem oldu. Berfu Yenenler ekibi fragmanı da bu sözlerle yayınlayınca olanlar oldu.

Fenomen Duygu Özaslan tepkilerden sonra Berfu Yenenler'i suçladı. O sözlerin kesilmesini istendiğini fakat kesilmediğini söyleyen Özaslan şu ifadeleri kullandı:

"BİLGİMİZ DIŞINDAYDI"

"Katıldığım Talk Show programında, stüdyo ortamındaki samimi sohbet sırasında espriyle söylediğim bir cümle çok yanlış anlaşıldı ve biz 'bu cümle belki yanlış anlaşılabilir' diyerek konunu tamamının ana videodan çıkarılmasını rica ederek çıkarttırmıştık. Ancak sadece bu cümlenin bağlamı dışında Instagram'da kesit olarak paylaşılması bilgimiz dışındaydı ve bu şekilde paylaşılmasına üzüldüm."

