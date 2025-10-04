MAGAZİN

Ebru Polat avukatlığa geri döndü! Adliye kombi olay oldu

İddialı tarzı, cesur kıyafetleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Ebru Polat asıl mesleği olan avukatlığa geri döndü. Adliye koridorlarından paylaşım yapan Ebru Polat'ın tarzına yorum yağdı. Polat'tan açıklama gecikmedi.

Ebru Polat avukatlığa geri döndü! Adliye kombi olay oldu
Öznur Yaslı İkier

Her açıklaması, her paylaşımı ve adeta her adımı olay olan ünlü şarkıcı Ebru Polat geçtiğimiz aylarda asıl mesleği olan avukatlığa geri döndüğünü açıklamıştı.

Adliye koridorlarından paylaşım yapan Ebru Polat'ın kombini ise sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Ebru Polat avukatlığa geri döndü! Adliye kombi olay oldu 1

Polat'a; 'Gri eşofman ve cübbe kombini yıkılıyor', 'Kıyafet yönergesi rafa kaldırılırsa olacağı bu' gibi yorumlar yapıldı.

Ebru Polat avukatlığa geri döndü! Adliye kombi olay oldu 2

AÇIKLAMA YAPTI

Ünlü isim kendisine yapılan eleştirilere dayanamadı ve 'Arkadaşlar dün adliyede üzerimde olan kumaş pantolonu eşofman sanmışsınız. Pes, sizin gözünüzü öpeyim ben.' ifadelerini kullandı.

