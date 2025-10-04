Ebru Polat avukatlığa geri döndü! Adliye kombi olay oldu

Her açıklaması, her paylaşımı ve adeta her adımı olay olan ünlü şarkıcı Ebru Polat geçtiğimiz aylarda asıl mesleği olan avukatlığa geri döndüğünü açıklamıştı.

Adliye koridorlarından paylaşım yapan Ebru Polat'ın kombini ise sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Polat'a; 'Gri eşofman ve cübbe kombini yıkılıyor', 'Kıyafet yönergesi rafa kaldırılırsa olacağı bu' gibi yorumlar yapıldı.

AÇIKLAMA YAPTI

Ünlü isim kendisine yapılan eleştirilere dayanamadı ve 'Arkadaşlar dün adliyede üzerimde olan kumaş pantolonu eşofman sanmışsınız. Pes, sizin gözünüzü öpeyim ben.' ifadelerini kullandı.